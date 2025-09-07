Φιλική ήττα από την Μαρκό για τον Ολυμπιακό Β΄

Την πρώτη της ήττα με σκορ 1-2 γνώρισε στα φετινά φιλικά προετοιμασίας η ομάδα του Ολυμπιακού Β΄, από τη Μαρκό στο Ρέντη.

Θυμίζουμε πως το ερχόμενο σαββατοκύριακο η ομάδα του Ρομέν Πιτό θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στη Super League 2, υποδεχόμενη τον Πανιώνιο εντός έδρας.

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν καλύτερα τον αγώνα και προηγήθηκαν με τον Τουφάκη στο 26′ να πετυχαίνει ένα όμορφο τέρμα από το ύψος της μεγάλης περιοχής για το 1-0.

Στο δεύτερο μέρος οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν ρυθμό και στο 54′ ισοφάρισαν με τον Αλεξόπουλο να εκμεταλλεύεται την ασίστ του Σεμπά και να κάνει το 1-1.

Λίγο αργότερα και συγκεκριμένα στο 67′ ο Νικολαΐδης έκανε σπουδαία επέμβαση σε πέναλτι που εκτέλεσε ο Φατιόν, ενώ το τελικό 1-2 για το Μαρκό σημείωσε στο 77′ ο Κυριακίδης με κοντινό πλασέ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ρομέν Πιτό): Καμπαγιοβάννης, Γκοτζαμανίδης, Τανούλης, Ρολάκης, Αργυρίου, Αλαφάκης, Πλειώνης, Τουφάκης, Ζουγλής, Γιουσούφ, Κεϊτά, ενώ αγωνίστηκαν και οι: Νικολαΐδης, Μαρτίνης, Σιόβας, Λιάτσος, Φλούδας, Βασιλακόπουλος, Δάμα, Λώλης, Τζαμαλής, Παναγάκος.

ΜΑΡΚΟ (Σούλης Παπαδόπουλος): Θεοδωράκης, Τσάκνης, Μιγιένγκα, Στάμου, Μπουσάι, Φατιόν, Ντέτλερ, Παυλίδης, Μιούλερ, Σεμπά, Αλεξόπουλος, ενώ αγωνίστηκαν και οι Σαφαρίκας, Μαρκοπουλιώτης, Σμάλης, Κυριακίδης, Κωνσταντακόπουλος, Οικονομίδης, Καλλέργης, Χαϊκάλης, Μεντόσα.