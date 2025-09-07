Έτοιμη για Δανία και με στόχο το 2x2 η Εθνική - Ολοταχώς για Sold Out!

Την προετοιμασία της για το ματς κόντρα στη Δανία ολοκλήρωσε η Ελλάδα, με την Εθνική να είναι «πάνοπλή» για το 2x2 στον όμιλο.

Μετά την επικράτηση επί της Λευκορωσίας (5-1), η Εθνική στοχεύει στη νίκη και κόντρα στη Δανία (8/9 21:45), με τους Έλληνες διεθνείς να ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει διαθέσιμους όλους τους παίκτες όλους τους παίκτες που έχει καλέσει, καθώς τους είδες να προπονούνται κανονικά για ακόμη μία μέρα. Ο 63χρονος τεχνικός ζήτησε συγκέντρωση και προσοχή από τους παίκτες του, αλλά και την ίδια θέληση που έδειξαν όλοι και στο παιχνίδι κόντρα στη Λευκορωσία.



Όσον αφορά την προσέλευση του κόσμου, αυτή αναμένεται να είναι μεγαλύτερη σε σύγκριση με το ματς της 1ης αγωνιστικής, με το Sold Out στο γήπεδο του Φαλήρου να είναι θέμα ωρών, καθώς έχουν μείνει ελάχιστα εισιτήρια που δεν έχουν πωληθεί.

Εδώ μπορείτε να βρείτε και να αγοράσετε τα τελευταία εισιτήρια.