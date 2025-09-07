Λύτρωσε την Ολλανδία ο Ντεπάι, σκόρπισε στους πέντε ανέμους το Λιχτενστάιν η Βόρεια Μακεδονία

Δεινοπάθησε εναντίον της Λιθουανίας αλλά κατάφερε να πάρει τους βαθμούς της νίκης (2-3) η Ολλανδία που συνεχίζει στην πρώτη θέση του ομίλου της.

Το σύνολο του Κούμαν λίγο έλειψε να υποστεί ένα κάζο, αλλά ο πλέον all time scorer της Ολλανδίας, Ντεπάι, λύτρωσε την ομάδα του.

Ο αγώνας

Με τις καλύτερες προϋποθέσεις ξεκίνησε τον αγώνα η Ολλανδία, αφού ο Ντεπάι στο 11' εκμεταλλεύτηκε την πάσα του Γκάκπο και έκανε το 0-1.

Εικοσιδύο λεπτά αργότερα, ο Τίμπερ έδωσε αέρα δύο τερμάτων στην Ολλανδία, αφού με σουτ έγραψε το 0-2.

Και εκεί που οι Οράνιε έμοιαζε να ελέγχουν το παιχνίδι, ήρθε ο Γκινέιτις να μειώσει σε 1-2 στο 36', πριν τον ακολουθήσει ο Γκιρντβάνις στο 43', που ισοφάρισε πριν το ημίχρονο.

Μετά την ανάπαυλα του ημιχρόνου, οι Ολλανδοί μπήκαν στο γήπεδο με διάθεση να βρουν ένα γρήγορο γκολ που θα τους έδινε ξανά το προβάδισμα. Ωστόσο στα πρώτα λεπτά οι προσπάθειες τους ήταν άστοχες, αλλά στο 63' μίλησε ο Μέμφις Ντεπάι, ενώ παράλληλα έγινε ο all time scorer της χώρας του.

Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι την λήξη του αγώνα και οι Ολλανδοί πήραν ακόμη μια νίκη μένοντας μόνοι πρώτοι στον όμιλό τους μετά από τέσσερις αγωνιστικές.

Βόρεια Μακεδονία - Λίχτενσταϊν 5-0

Ούτε ένα ούτε δύο, αλλά πέντε γκολ φιλοδώρησε η Βόρεια Μακεδονία το Λιχτενστάιν, το οποίο παραμένει χωρίς βαθμό μετά από πέντε αγώνες.

Στο 15' ο Ελμάς έκανε το 1-0, όμως το πρώτο ημίχρονο δεν είχε άλλο τέρμα και κανείς δεν ήταν υποψιασμένος για το δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο.

Το 2-0 έγινε στο 52' με τον Μπαρντί, ενώ τέσσερα λεπτά μετά ο Κουρλίνοφ έκανε το 3-0. Στο 82' ο Καρμίλι έγραψε το 4-0, ενώ στο 90' ο Στανκόφσκι υπέγραψε τον θρίαμβο της ομάδας του για το 5-0.