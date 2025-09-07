Πρόεδρος Φενέρμπαχτσε για Μουρίνιο: «Το στιλ του δεν ταιριάζει στην Τουρκία»

Ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε έκανε γνωστό τον λόγο που η ομάδα αποφάσισε να μην συνεχίσει με τον Ζοσέ Μουρίνιο.

Ένα χρόνο και κάτι παραπάνω ήταν η παραμονή του Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο της Φενέρμπαχτσε καθώς ο Πορτογάλος απολύθηκε από την τουρκική ομάδα μερικές ημέρες πριν.

Ο αποκλεισμός της Φενέρμπαχτσε από την Μπενφίκα στο Champions Leaue ήταν η αφορμή για να αποτελέσει παρελθόν ο Πορτογάλος τεχνικός, με τον πρόεδρο του συλλόγου, Αλί Κοτς, να αποκαλύπτει τι ακριβώς συνέβη σχετικά με την αποχώρηση του Μουρίνιο.

«Ήταν μια επώδυνη αποχώρηση.... Είχαμε καλή χημεία, το να τον φέρουμε στην Φενέρμπαχτσε ήταν ήδη μια μεγάλη επιτυχία. Πάνω απ' όλα, για εμένα ήταν δύσκολο να αποχωριστώ κάποιον που θεωρούσα φίλο μου. Ξέραμε όμως ότι παίζει με έμφαση στην άμυνα, γι' αυτό στο τέλος της σεζόν συζητήσαμε την ανάγκη να παίξουμε πιο επιθετικά. Το DNA μας είναι να σκοράρουμε 99 γκολ και να συγκεντρώνουμε 99 βαθμούς.

Ο τρόπος με τον οποίο ήρθε ο αποκλεισμός από την Μπενφίκα είναι απαράδεκτος. Διώξαμε τον Μουρίνιο, γιατί πιστεύουμε ότι αυτό το ρόστερ μπορεί να παίξει πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο. Το στιλ που έφερε ο Μουρίνιο ίσως λειτουργεί στην Ευρώπη, αλλά στην Τουρκία πρέπει να κυριαρχούμε επί των αντιπάλων μας».