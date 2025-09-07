Φιλική ήττα του ΟΦΗ από τα Χανιά

Ο ΟΦΗ δεν τα κατάφερε (2-0) απέναντι στα Χανιά σε φιλική αναμέτρηση προπονητικού χαρακτήρα που έγινε στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο.

Η σχετική ενημέρωση της ΠΑΕ ΟΦΗ:

«Με τον Filip Bainovic να επιστρέφει σε αγωνιστική δράση για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του τον περασμένο Νοέμβριο και με πολλές αλλαγές στη σύνθεσή του, ο ΟΦΗ γνώρισε την ήττα (0-2) από τα Χανιά, σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα που έγινε στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο.

Ο Milan Rastavac έδωσε χρόνο συμμετοχής σε αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές, παρατάσσοντας την αρχική ενδεκάδα με τον Lilo στην εστία και τους Μαρινάκη, Κοντεκά, Χριστόπουλο και Lewis στην άμυνα. Ο Χνάρης με τον Neira κινήθηκαν στη μεσαία γραμμή και οι Καινουργιάκης, Ασμαριανάκης και Φαϊτάκης πίσω από τον Rakonjac.

Στο 7’ ο Καινουργιάκης «έκλεψε» την μπάλα και έβγαλε ωραία σέντρα για τον Rakonjac, ο οποίος νίκησε τον Stojanovic, όμως το γκολ δεν μέτρησε καθώς υπήρξε υπόδειξη για οφσάιντ.

Στο 20’ ο Neira με απευθείας εκτέλεση φάουλ έστειλε την μπάλα λίγο έξω από την εστία των φιλοξενούμενων.

Tα Χανιά άνοιξαν το σκορ στο 25’ με τον Ιωαννίδη να σουτάρει από πλάγια θέση εντός περιοχής, στέλνοντας την μπάλα στην αριστερή γωνία της εστίας του Lilo.

Ο ΟΦΗ έχασε σημαντική ευκαιρία να ισοφαρίσει στο 28’, με τον Rakonjac να αποφεύγει δυο αντιπάλους του και να σουτάρει, με τον γκολκίπερ των Χανίων να έχει απάντηση.

Οι φιλοξενούμενοι διπλασίασαν το σκορ στο 38’ με κοντινό πλασέ του Ortigoza, μετά από σέντρα του Necul, με το 0-2 να είναι το σκορ του α’ ημιχρόνου.

Με την έναρξη του β’ ημιχρόνου ο Filip Bainovic πέρασε στη θέση του Χνάρη και έμεινε στον αγωνιστικό χώρο ως το 60ο λεπτό, όταν και αντικαταστάθηκε από τον Ανδρούτσο, παίρνοντας έστω και ανεπίσημα τα πρώτα λεπτά συμμετοχής μετά τον τραυματισμό του.

Στο 63′ ο Χατζηθεοδωρίδης με ωραία ατομική προσπάθεια και σουτ από το ύψος της περιοχής έστειλε την μπάλα ελάχιστα άουτ, δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Stojanovic. Τα Χανιά είχαν δοκάρι στο 75′ μετά από κόρνερ και κεφαλιά του Κωστανάσιου από την “καρδιά” της περιοχής.

Στο 80′ ο Nuss έβγαλε διαγώνια πάσα για τον Shengelia, ο οποίος σούταρε από πλάγια θέση εντός περιοχής, με την μπάλα να περνά ψηλά άουτ, ενώ την ίδια κατάληξη είχε η κεφαλιά του Λαμπρόπουλου δυο λεπτά αργότερα.

ΟΦΗ (M. Rastavac): Lilo (60′ Κατσίκας), Μαρινάκης (60′ Κουτσουπιάς), Κοντεκάς (60′ Λαμπρόπουλος), Χριστόπουλος (60′ Krizmanic), Lewis (60′ Χατζηθεοδωρίδης), Neira (60′ Καραχάλιος), Χνάρης (45′ Bainovic, 60′ Ανδρούτσος), Φαϊτάκης, Ασμαριανάκης (60′ Φούντας), Καινουργιάκης (60′ Shengelia), Rakonjac (60′ Nuss).

Χανιά (S. Benachour): Stojanovic, Φουρλάνος, Necul, Κουτεντάκης, Ιωαννίδης, Lamce, Τοπαλίδης, Τζανακάκης, Ortigoza, Mellado, Πρεβεζιάνος.

Στο β’ ημίχρονο αγωνίστηκαν και οι: Κουτρουμπής, Σημαντηράκης, Nili, Κωστανάσιος, Πανεράς και Κολτσίδας».