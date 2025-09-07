Έχει πράγματα να διορθώσει η Super League

Για την αλλαγή που έχει συντελεστεί στο ποδόσφαιρο, είναι «πληγή» να υπάρχουν αυτά τα γηπεδικά ζητήματα τα οποία δημιουργούν συνολικά προβλήματα στη Λίγκα.

Ομολογουμένως, το ποδόσφαιρο του σήμερα συγκριτικά με το πολύ πρόσφατο παρελθόν, δεν έχει την παραμικρή σχέση. Σε όλους τους τομείς. Από την ΕΠΟ, τις κινήσεις που γίνονται προς τη σωστή κατεύθυνση, την τοξικότητα που έχει μειωθεί έως εξαφανιστεί ακόμη και στις περιπτώσεις που προκύπτουν ζητήματα. Η διαιτησία μοιάζει να είναι σε καλύτερο σημείο, τα έσοδα έχουν αυξηθεί, η Εθνική έχει κάνει τον κόσμο να την ερωτευτεί και η εμπιστοσύνη των φιλάθλων βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων πολλών δεκαετιών.

Εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο και επιβάλλεται να υπάρχει η γνώση πως τα περιθώρια βελτίωσης για διάφορους τομείς, είναι μεγάλα. Κυρίως όμως, δεν επιτρέπεται ενώ βρισκόμαστε στο 2025, να συζητάμε ακόμη για γηπεδικά ζητήματα.

Αυτό που συμβαίνει είναι από άλλες εποχές τις οποίες κανείς δε θέλει να θυμάται. Η Κηφισιά δεν έχει γήπεδο να παίξει και είναι πιθανό να γίνει το ματς με τον Παναθηναϊκό στη Λάρισα. Ολόκληρη Αττική δεν βρέθηκε λύση να διεξαχθεί το ματς δύο ομάδων του

νομού.

Ο ΟΦΗ που ήταν φιναλίστ κυπέλλου την περασμένη σεζόν, είχε κι αυτός θέμα με το Παγκρήτιο και μάλιστα για ματς με τον ΠΑΟΚ. Με αποτέλεσμα μέχρι την ανακοίνωση του προγράμματος να είναι κι αυτό «ανοιχτό» για το που θα διεξαχθεί η αναμέτρηση.

Ακόμη και σε γήπεδα που γίνονται τα ματς, ο αγωνιστικός χώρος δεν είναι στην κατάσταση που θα έπρεπε (π.χ. το γήπεδο των Σερρών όπως φάνηκε στο Πανσερραϊκός-ΟΦΗ).

Τα πράγματα πρέπει να γίνουν αυστηρότερα γύρω απ’ αυτά τα ζητήματα. Ειδικά σε ένα ποδόσφαιρο που οι εμπορικότερες ομάδες θα πάνε μέχρι τέλος του χρόνου χωρίς… ανάσα, παίζοντας σχεδόν κάθε βδομάδα Τετάρτη-Κυριακή, φαντάζει με το μαρτύριο της σταγόνας να υπάρχει το σασπένς της έδρας ή της ποιότητας του αγωνιστικού χώρου σε κάποια γήπεδα.

Ανάλογες περιπτώσεις δείχνουν έλλειψη οργάνωσης, τόσο για τη λίγκα όσο και για τις ίδιες τις ΠΑΕ. Πρέπει να γίνει υποχρεωτικό να υπάρχουν έτοιμες προς χρήση εγκαταστάσεις που θα δηλωθούν από τις ομάδες, τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη σέντρα. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν παίζεται το ματς με υπαιτιότητα γηπεδούχου.

Καλά κάνουν και προσπαθούν να βοηθήσουν ειδικά τις «μικρότερες» ομάδες, διότι αυτές συνήθως έχουν ανάλογα προβλήματα. Όμως είναι αδιανόητο να παρουσιάζεται αυτή η εικόνα προς τα έξω και οι λύσεις να είναι σχεδόν αστείες.

Απρόοπτα μέσα στη σεζόν, μπορεί να προκύψουν. Εκείνα μπορούν να αντιμετωπιστούν με διαφορετικό τρόπο. Αλλά φαντάζει ανεπίτρεπτο να αρχίζει η σεζόν, να είμαστε στην 3η αγωνιστική και να συζητάμε σοβαρά αν μια έδρα είναι έτοιμη ή όχι, αν μια ομάδα έχει έδρα ή όχι, αν μια ΠΑΕ μπορεί να συντηρήσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο τον αγωνιστικό χώρο.