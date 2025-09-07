Η αξιοποίηση του Γκρούγιτς και η δύναμη της ΑΕΚ στον άξονα

Η ΑΕΚ έβαλε στην μηχανή της έναν διαφορετικού τύπου χαφ από τους υπάρχοντες και πλέον, συνθέτει έναν άξονα γεμάτο ποιότητα!

Έναν άξονα, ο οποίος περιλαμβάνει μονάδες με διαφορετικά στοιχεία: Μάνταλος, Περέιρα, Πινέδα, Μαρίν, Γκρούγιτς, Γιόνσον, Λιούμπισιτς, Καλοσκάμης και (υπό προϋποθέσεις) Γκατσίνοβιτς. Οκτώ παίκτες. Για δυο ή τρεις θέσεις. Αναλόγως το σύστημα.

Είναι δεδομένο, πως θα χρειαστούν όλοι. Η ΑΕΚ έχει τρεις διοργανώσεις μπροστά με ένα καλεντάρι 23 αγώνων να την περιμένει μέχρι τον Δεκέμβρη. Ο Μάρκο Νίκολιτς, στοχευμένα γέμισε τον άξονα του καθώς δίνει πολύ μεγάλη βαρύτητα στον συγκεκριμένο χώρο. Η ανάγκη απόκτησης ενός αμυντικού μέσου ή deep lying playmaker ή κεντρικού χαφ, πάρτε το όπως θέλετε, ήταν τεράστια γι’ αυτό ο προπονητης επέμενε ότι πρεπει να έρθει κι άλλη μια προσθήκη. Η ΑΕΚ απέκτησε τον Γκρούγιτς, ένα χαφ τουλάχιστον ισάξιο του Μόρο και πλέον το μόνο που περιμένουμε να δούμε είναι το πότε θα φτάσει στα επίπεδα αγωνιστικού ρυθμού που θέλει ο προπονητής. Η ποιότητα του είναι αδιαμφισβήτητη, όπως αδιαμφισβήτητο είναι και το τι μπορεί να προσφέρει…

Ο Σέρβος μέσος επί της ουσίας είναι ένας εγκέφαλος μπροστά από τα στόπερ στον χώρο του άξονα όπου βασικό του στοιχείο είναι το build up. Η ακρίβεια στις μεταβιβάσεις του αλλά και το πως μπορει με ηρεμία να παίρνει την πρώτη μπάλα και να χτίζει το παιχνίδι της ομάδας του, είναι σήμα κατατεθέν. Όταν ο Νίκολιτς παίζει ρόμβο, είναι δεδομένο πως η πρώτη του επιλογή για την θέση deep lying playmaker θα ειναι ο Μάρκο Γκρούγιτς. Αυτή είναι η κύρια θέση του Σέρβου μέσου, ο οποίος πρέπει να σημειώσουμε εδώ πως πράγματι λατρεύει να έχει την μπάλα στα πόδια όμως μπορεί παράλληλα να γίνει aggressive αλλά και να βοηθήσει και στο ψηλό παιχνίδι καθώς τον βοηθά το ύψος του (1,91).

Γενικότερα τα στοιχεία που φέρνει ο Γκρούγιτς στην ΑΕΚ δεν υπήρχαν και είναι σημαντικό για τον ίδιο τον Νίκολιτς, πέραν του ότι φέρνει έναν ποδοσφαιριστή, συμπατριώτη του, που γνωρίζει άριστα τι μπορεί να προσφέρει, ότι προσθέτει στις ήδη υπάρχοντες επιλογές άλλη μια υψηλού επιπέδου με στοιχεία που δεν υπήρχαν. Είναι αυτονόητο, πως ο Γκρούγιτς μπορεί να παίξει με άνεση και σε δυάδα στον άξονα (μαζί με τον Μαρίν ή τον Πινέδα για παράδειγμα) σε 4-4-2 αφού διαθέτει όλο το πακέτο ενός σύγχρονου χάφ. Η ταχύτητα πράγματι δεν τον χαρακτηρίζει όμως η ταχύτητα στην σκέψη υπερκαλύπτει σχεδόν τα πάντα στον συγκεκριμένο χώρο που παίζει.

Από εκεί και πέρα, με τις παραπάνω οκτώ επιλογές στον άξονα της η ΑΕΚ αυτομάτως αποκτά μια δυναμική και έναν πλουραλισμό στον συγκεκριμένο χώρο που μπορεί να αποδειχτεί καθοριστικός.Μην ξεχνάμε το πόσο μεγάλη διαφορά έκαναν οι παίκτες του άξονα στην προκριματική διαδικασία στο UEFA Conference League. Εκεί όπου η ΑΕΚ ξεκίνησε με τριάδα Μάνταλο, Περέιρα, Πινέδα (συν Λιούμπισιτς) σε σχήμα ρόμβου και κατέληξε λόγω των ζητημάτων που προέκυψαν με ένα εντελώς διαφορετικό σχηματισμό (4-4-1-1) και με δίδυμο Μαρίν-Πινέδα. Ένα δίδυμο που κατάπιε τον άξονα της Άντερλεχτ στην Αγιά Σοφιά και καθόρισε σε μεγάλο βαθμό το παιχνίδι και την πρόκριση.

Όπως βέβαια, σε μεγάλο βαθμό είχαν καθορίσει τα πράγματα και οι Μάνταλος-Περέιρα στα πρώτα παιχνίδια στον ρόμβο του προπονητή. Ο Νίκολιτς πλέον, θα βάλει κάτω τα δεδομένα προκειμένου να συνθέσει το παζλ της διαχείρισης, του ποιος κουμπώνει με ποιον και να καταστρώσει το στρατηγικό πλάνο για τους επόμενους αγώνες που υπάρχουν μπροστά σε Ελλάδα και Ευρώπη. Έχοντας έναν άξονα γεμάτο ποιότητα!