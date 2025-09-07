«Τράμπζονσπορ: Προ των πυλών ο Ονάνα, μένουν οι υπογραφές»

Η Τράμπζονσπορ είναι ένα βήμα από μία σπουδαία κίνηση με τους Τούρκους να είναι φαίνεται πως έφτασαν σε συμφωνία, ώστε να αποκτήσουν με τη μορφή δανεισμού τον Αντρέ Ονάνα.

Ο Αντρέ Ονάνα δεν αποτελεί την πρώτη επιλογή του Ρούμπεν Αμορίμ για την εστία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Έτσι ο Πορτογάλος πήρε απόφαση ότι η ομάδα του πρέπει να συνεχίσει χωρίς τον Καμερουνέζο τερματοφύλακα και ψάχνει τρόπο για να ξεφορτωθεί το συμβόλαιο του.

Η Τράμπζονσπορ από το Σάββατο (6/9) φέρεται πως έδειξε έντονο ενδιαφέρον για τον Ονάνα και από το μεσημέρι της Κυριακής (7/9), ρεπορτάζ αναφέρουν ότι οι δύο ομάδες έχουν έρθει σε οριστική συμφωνία για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή και μένει μόνο το τελικό «ναι» από τον ίδιο τον παίκτη, που μέχρι στιγμής δείχνει ιδιαίτερα θετικός για τη μετακίνηση του αυτή.