PAOK Academy: Το... σήκωσε στη Σκωτία η Κ17 και τώρα Super League

Η Κ15 έδειξε τον... δρόμο με την κούπα στην Κίνα και η Κ17 «ζήλεψε», κατακτώντας το τουρνουά της Σκωτίας που πήρε μέρος - Επόμενη «στάση» Super League για το τρίτο σερί πρωτάθλημα

Οι παίκτες των Ορφανού-Κρινίτσα ταξίδεψαν στο μακρινό Αμπερντίν στην «πρόβα τζενεράλε» ενόψει της έναρξης της Super League K17 που γίνεται την επόμενη εβδομάδα (13-14/9) εντός έδρας απέναντι στον ΟΦΗ.

Στον όμιλο τα «αετόπουλα» μέτρησαν τρεις νίκες (1-0 την Σέλτικ, 1-0 την Νιούκαστλ, 1-0 την Πρέστον), μια ισοπαλία (1-1 με την Μάδεργουελ) και μια ήττα (0-2 από την Αμπερντίν), κατακτώντας την πρωτιά του γκρουπ.

Σήμεαρ (7/9) στον ημιτελικό απέναντι στη Σαουθάμπτον, ο Δικέφαλος αποδείχτηκε πιο «ψύχραιμος» και με σκορ 3-1 στα πέναλτι (0-0 στην κανονική διάρκεια), πήρε το... εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό απέναντι στην -εν μέρει- οικοδέσποινα Σέλτικ.

Αφού... έμαθαν τον τρόπο από τον ημιτελικό, τα «αετόπουλα» κατέκτησαν την κούπα μέσω... λευκής βούλας (4-2), με σκόρερ τους Βεριντιάνο, Δουραλή, Κογκαλίδη και Μπαϊμπουρντή, όλοι «γρανάζια» της περσινής πρωταθλήτριας Κ15.

Πρώτος σκόρερ αναδείχθηκε ο Άρμπι Λούσκα, η «αποκάλυψη» της περσινής Κ15, με τρία γκολ ενώ από ένα πέτυχαν οι Κάκαλης και Κογκαλίδης. Στον ημιτελικό σκόραραν οι Ξεφτέρης (τερματοφύλακας), Δουραλής και Βεριντιάνο. Ο ΠΑΟΚ παρατάχθηκε με τους «μικρούς» (2010 γεννημένοι), αλλά και τέσσερις 14χρονους της φετινής Κ15.

Πλέον η ομάδα των Ορφανού-Κρινίτσα επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με... γεμάτες αποσκευές και στρέφεται στη Super League K17, η οποία κάνει.. σέντρα με το ΠΑΟΚ-ΟΦΗ της επόμενης εβδομάδα (13-14/9).