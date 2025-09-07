Η Παρί Σεν Ζερμέν κατηγορεί την Γαλλική Ομοσπονδία για τους τραυματισμούς Ντεμπελέ και Ντουέ

Η διπλή ατυχία για την Παρί Σεν Ζερμέν, έκανε τους ανθρώπους της ομάδας να τα βάλουν με την Γαλλική Ομοσπονδία.

Η Παρί Σεν Ζερμέν έριξε επίσημα τα «πυρά» προς τη Γαλλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, εκφράζοντας την δυσαρέσκειά της για τους τραυματισμούς του Ουσμάν Ντεμπελέ και του Ντεζιρέ Ντουέ.

Η παριζιάνικη ομάδα μέσω επίσημης ανακοίνωσης προς τη Γαλλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου κατέστησε σαφή την έντονη ανησυχία της, θεωρώντας ότι οι διεθνείς υποχρεώσεις συνέβαλαν στους τραυματισμούς και ζητά σαφείς απαντήσεις από την Ομοσπονδία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Έπειτα από την επιβεβαίωσε των τραυματισμών των Ουσμάν Ντεμπελέ και Ντεζιρέ Ντουέ, με σοβαρές επιπτώσεις και για τους παίκτες αλλά και για τον σύλλογο, ζητάμε ομαδική και διαφανή συνεργασία μεταξύ συλλόγου και Εθνικής ομάδας, με απόλυτη τήρηση των ιατρικών πρωτοκόλλων. προκειμένου να είναι προτεραιότητα η υγεία των παικτών. Η ομάδα μας θεωρεί ότι οι ιατρικές συστάσεις δεν λήφθηκαν υπόψιν από το ιατρικό επιτελείο της Εθνικής Γαλλίας, ενώ υπήρχε και παντελής έλλειψη διαβούλευσης του ιατρικού τιμ σε ζητήματα υγείας των παικτών. Το πρόσφατα αυτά γεγονότα, τα οποία είναι πολύ σοβαρά, πρέπει να φέρουν άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα. Ο σύλλογος είναι έτοιμος να συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια για το συμφέρον των ποδοσφαιριστών».