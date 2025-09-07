Εύκολο απόγευμα είχε η Γεωργία εναντίον της Βουλγαρίας (3-0) για την δεύτερη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι παίκτες του Κισανισβίλι, κατάφεραν να πάρουν τους πρώτους βαθμούς τους στον όμιλο μετά την ήττα που γνώρισαν στην πρεμιέρα από την Τουρκία με 3-2.

Ο αγώνας

Οι Γεωργιανοί δεν ήθελαν να αφήσουν να περάσει αρκετή ώρα στον αγώνα ώστε να σκοράρουν για να μην βρεθούν σε μπελάδες. Με την συμπλήρωση μισής ώρας ο Κβαρασχέλια έκανε το 1-0 με εξαιρετικό πλασέ διαφωνία από το ύψος της μικρής περιοχής.

Πριν συμπληρωθούν τα 45' ο Γκαγκνίτζε έκανε το 2-0 για την ομάδα του μετά από ασίστ του Νταβιτσασβίλι και έδωσε στην Γεωργία ενα ασφαλές σκορ.

Με τον ίδιο ρυθμό μπήκε και στο δεύτερο ημίχρονο το σύνολο του Κισανισβίλι. Γρήγορες πάσες, συνεχής κατοχή στο επιθετικό τρίτο και ταχύτητα. Αυτά ήταν που στο 66' έφεραν τον Μικαουτάντζε σε θέση βολής, με τον Βούτσοβ αρχικώς να αποκρούει, αλλά ο γεωργιανός πήρε το ριμπάουντ και εξ επαφής έκανε το 3-0.

Από εκεί και έπειτα η Γεωργία δεν είχε λόγο να «κουραστεί» παραπάνω, χαμήλωσε το τέμπο, με την Βουλγαρία να μην καταφέρνει να απειλήσει στο ελάχιστο την αντίπαλη εστία και εντέλει η παρέα του Κβαρασχέλια πήρε τη νίκη και τους τρεις βαθμούς.