Κονατέ: «Ανά δύο ώρες ο Μπαπέ μου τηλεφωνεί για να πάω στη Ρεάλ»

Ο Κιλιάν Μπαπέ έχει εξελιχθεί σε «εφιάλτης» για τον Ιμπραϊμα Κονατέ, αφού θέλει να τον πείσει να υπογράψει συμβόλαιο με την Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει εφαρμόσει ένα νέο κόλπο και κάνει ψηστίρι στους ποδοσφαιριστές που δεν ανανεώνουν τα συμβόλαια τους με τις ομάδες που παίζουν και τους παίρνει δωρεάν.

Όπως έγινε και με τον Κιλιάν Μπαπέ, όπως έγινε με τον Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ, έτσι θέλει να τα καταφέρει και με τον Ιμπραΐμα Κονατέ.

Ο Κονατέ σε δηλώσεις του τόνισε ότι ο Μπαπέ του τηλεφωνεί κάθε δύο ώρες ώστε να τον πείσει να υπογράψει το καλοκαίρι στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Ιμπραΐμα Κονατέ:

«Ναι, ο Μπαπέ με παίρνει τηλέφωνο κάθε δύο ώρες για να πάω στη Ρεάλ».