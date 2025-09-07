Νεαρός αμυντικός της ΤΣΣΚΑ αποθεώνει τον Νίκολιτς: «Έτσι μας ενσωμάτωσε στην πρώτη ομάδα»!

Μπορεί ο Μάρκο Νίκολιτς να έχει αποχωρήσει από το καλοκαίρι από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας για λογαριασμό της ΑΕΚ ωστόσο ακόμα στην Ρωσία έχουν να λένε τα καλύτερα για το έργο που άφησε πίσω!

Ο Σέρβος τεχνικός όπως σημειώνουν στην Μόσχα ήταν αυτός που πίστεψε και ανέδειξε παιδιά από τα τμήματα υποδομών της ΤΣΣΚΑ με κορυφαίο παράδειγμα τον Ματβέι Κισλιάκ ο οποίος έγινε διεθνής με την Ρωσία και κοστολογείται πλέον στα 20 εκατ. ευρώ.

Δεν είναι μόνον ο Κίσλιακ όμως. Άλλο ένα παράδειγμα, είναι ο Τζαμαλουντίν Αμπντουλκαντίροφ. Ο 20χρονος αμυντικός ρωτήθηκε για την εξαιρετική φουρνιά που έχει βγάλει η ΤΣΣΚΑ και μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Μάρκο Νίκολιτς, τον προπονητή που τον πίστεψε και του έδωσε την ευκαιρία όπως είπε, να δείξει την αξία του.

«Αν πάρετε εμένα, τον Μιχαίλ Ριάντνο, τον Κίριλ Γκλέμποφ, τον Ματβέι Κισλιάκ και τον Αρτέμ Μπαντικιάν - όλοι προπονηθήκαμε με τον ίδιο προπονητή, τον Ντμίτρι Ιγκντισάμοφ. Αυτή τη στιγμή εργάζεται με τις ομάδες νέων της ΤΣΣΚΑ. Μας καθοδήγησε για περίπου πέντε χρόνια, μας δίδαξε πολλά. Μας προετοίμασε γι’ αυτό που μας περιμένει στη συνέχεια, μετά την ομάδα νέων. Τώρα που ενταχθήκαμε στην κύρια ομάδα, κάναμε όλη τη δουλειά που αφορούσε την εκγύμναση του σώματος μας με τον Ιγκόρ Στεπάνοφ.

Μας προετοίμασε έτσι ώστε ακόμα κι αν είχαμε την ευκαιρία να βγούμε για 10-15 λεπτά στο γήπεδο, να είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι να το κάνουμε. Όταν ανέβηκα στην πρώτη ομάδα, ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν ο προπονητής μας. Μετέδιδε σε εμάς την ψυχραιμία του, ήθελε να μην ανησυχούμε, δεν μας τιμωρούσε για λάθη. Αντιθέτως, μας έλεγε πώς να τα αποφεύγουμε. Πως να τα διορθώνουμε. Μου έδωσε την ευκαιρία να αποδείξω την αξία μου», είπε ο Αμπντουκαντίροφ στο Euro-Football.ru.

Ο Αμπντουκαντίροφ που είναι 20 ετών και παίζει ως αμυντικός, έπαιξε πρώτη φορά στην μεγάλη ομάδα της ΤΣΣΚΑ υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς πέρυσι ενώ φέτος έχει έξι συμμετοχές και παράλληλα έγινε και διεθνής με την εθνική ομάδα της Ρωσίας!