Live streaming: Η συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Παρακολουθήστε σε live streaming στις 17:45 από το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» τη συνέντευξη Τύπου της Εθνικής Ομάδας ενόψει του αγώνα με την Δανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 (08/09, 21:45).

Δείτε παρακάτω την συνέντευξη Τύπου:

 

