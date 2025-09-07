Live streaming: Η συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Παρακολουθήστε σε live streaming στις 17:45 από το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» τη συνέντευξη Τύπου της Εθνικής Ομάδας ενόψει του αγώνα με την Δανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 (08/09, 21:45).

Δείτε παρακάτω την συνέντευξη Τύπου: