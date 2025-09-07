Ελίασον: «Υπήρξαν κάποιες συζητήσεις το καλοκαίρι, νιώθω καλά στην ΑΕΚ, έχω συμβόλαιο μέχρι το 2028»

Ο Νίκλας Ελίασον παραχώρησε συνέντευξη στην πατρίδα του την Σουηδία και αφού αναφέρθηκε στις συζητήσεις που υπήρξαν το καλοκαίρι για το μέλλον του, τόνισε πως νιώθει καλά στην ΑΕΚ υπενθυμίζοντας πως δεσμεύεται με ένα πολυετές συμβόλαιο μαζί της!

Ο διεθνής εξτρέμ, που θυμίζουμε πως πριν τα πρώτα παιχνίδια με την Μπερ Σεβά επανέφερε ξαφνικά την κουβέντα περί μεταγραφής με αποτέλεσμα ο Μάρκο Νίκολιτς - όπως ήταν φυσικό - να τον βγάλει από την ευρωπαϊκή λίστα καθώς ήθελε να ποντάρει σε ποδοσφαιριστές που ήταν 100% focus στο σχέδιο, πλέον ξεκαθαρίζει πως η σκέψη του είναι μόνο στην ΑΕΚ και εξηγεί πως εστιάζει στο πως θα βοηθήσει την ομάδα να πετύχει τους στόχους της.

Ο Ελίασον, αφού έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας από τα παιχνίδια με Μπερ Σεβά - Άρη Λεμεσού επανήλθε στην φάση των πλέι-οφ όπου μάλιστα έκανε τη διαφορά με την Άντερλεχτ στο παιχνίδι των Βρυξελλών όπου ισοφάρισε σε 1-1 και πλέον έχοντας αποδείξει στον Μάρκο Νίκολιτς με πράξεις όχι με λόγια το πόσο συγκεντρωμένος είναι αποτελεί τη βασική επιλογή του προπονητή για το δεξί άκρο.

Αναλυτικά όλα όσα είπε ο Νίκλας Ελίασον στην ιστοσελίδα fotbollskanalen:

-Για τα μεταγραφικά σενάρια, το ότι βγήκε από την ευρωπαϊκή λίστα αλλά και τη δυναμική επάνοδο του:

Ήταν τα πρώτα παιχνίδια εκεί που έγινε λίγη κουβέντα, αλλά μετά απ’ αυτό, συμμετείχα σε όλα τα παιχνίδια. Νιώθω καλά και έχω ένα μακροχρόνιο συμβόλαιο και δουλεύω πάνω σε αυτό. Είχαμε ένα καλό ξεκίνημα στη σεζόν και περάσαμε από τα προκριματικά του UEFA Conference League, κάτι που ήταν στόχος να μπουμε στη League Phase. Επίσης, κερδίσαμε τα πρώτα δυο παιχνίδια πρωταθλήματος. Είναι θετικό ξεκίνημα.

-Είναι όνειρο σου να παίξεις στη Βραζιλία στο μέλλον;

Όχι, αυτή τη στιγμή βλέπω ότι βρίσκομαι σε πολύ καλή θέση. Νιώθω καλά στην ΑΕΚ και απλώς εστιάζω σε αυτό.

-Αν είσαι πιστός στην ΑΕΚ:

Σε κάθε μεταγραφική περίοδο υπάρχουν πάντα συζητήσεις, αλλά έχω μια συμφωνία με την ΑΕΚ και νιώθω πολύ καλά, είμαι ευχαριστημένος με την κατάσταση.

-Aγωνίστηκες ως αλλαγή και όχι ως βασικός στο 2-2 εναντίον της Σλοβενίας με τον Αλεξάντερ Μπερνχάρντσον να παίζει στην θέση σου:

Τα έχει πάει καλά. Οπότε δεν υπάρχουν παράξενα πράγματα γι’ αυτή την απόφαση.

-Πιστεύεις ότι υπάρχει πιθανότητα να ξεκινήσεις βασικός εναντίον του Κοσόβου τη Δευτέρα;

Θα βγω έξω να κάνω προπόνηση και θα δούμε τι πιστεύει ο προπονητής.