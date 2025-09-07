Τα πρώτα στοιχεία του Ταμπόρδα και η γκολάρα που είχε ανάγκη ο Μπακασέτας!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για το βασικό στοιχείο, που έχει στο παιχνίδι του ο Ταμπόρδα και για τον Μπακασέτα, που είχε ανάγκη την γκολάρα, που έβαλε με την Εθνική και την ανάγκη να τον αξιοποιήσει σωστά ο Παναθηναϊκός.

Πολύ μεγάλο ρόλο στο πως θα είναι στο δημιουργικό κομμάτι ο Παναθηναϊκός παίζει το τι θα πάρει από τους δημιουργικούς του μέσους και πόσο πιο καλά θα τους αξιοποιήσει. Διότι ναι υπάρχουν παιχνίδια, που ο Παναθηναϊκός κάνει φάσεις, αλλά γκολ δεν μπαίνει(Ρείντζερς), αλλά υπάρχουν και παιχνίδια με μικρή παραγωγή(Σαχτάρ και Σαμσουνσπόρ). Υπάρχει το πρώτο ημίχρονο με τον Λεβαδειακό, όπου το 3-0 έμεινε στο 1-0, αλλά υπάρχει και το δεύτερο ημίχρονο, όπου η ομάδα δεν έκανε φάση…

Ο Τάσος Μπακασέτας ήταν εξαιρετικός με την Εθνική, έβαλε μία γκολάρα, που την είχε ανάγκη και την έψαχνε όλο το καλοκαίρι με τον Παναθηναϊκό. Με την Ρέιντζερς πήγε δίπλα από το δοκάρι η μπάλα, με την Σάμσουνσπορ το βολ-πλανέ πήγε πάνω σε σώμα αμυντικού, ε αυτό πήγε εκεί που δεν πιάνεται. Στις…αράχνες. Να αρχίσω από αυτό επειδή διαβάζω στα σόσιαλ διάφορα, για τον αρχηγό της Εθνικής και του Παναθηναϊκού.

Ο ίδιος Μπακασέτας παίζει και στην Εθνική και στον Παναθηναϊκό. Με την ίδια διάθεση, με την ίδια μεγάλη επιθυμία να βοηθήσει και την ομάδα του να πετύχει τους στόχους της, όπως βοηθάει και την Εθνική. Το γεγονός, ότι στον Παναθηναϊκό σε κάποια ματς δεν φαίνεται τόσο πολύ, όσο στην Εθνική δεν είναι θέμα του Μπακασέτα, αλλά θέμα του Παναθηναϊκού.

Ο τρόπος παιχνιδιού πρέπει να είναι τέτοιος, που να αξιοποιείς, όσο καλύτερα μπορείς το ρόστερ. Πριν ενάμισι χρόνο, όταν ήρθε ο Μπακασέτας στον Παναθηναϊκό και η ομάδα έπαιζε ακόμα συνδυαστικά στην επίθεση ο Μπακασέτας και γκολ έβαζε και ασίστ έδινε και έκανε παπάδες με τον Ιωαννίδη. Στη συνέχεια άλλαξαν τρεις προπονητές και ακόμα η αλήθεια είναι κανείς δεν έχει βρει τον τρόπο να αξιοποιήσει όσο καλύτερα μπορεί τον αρχηγό της ομάδας. Η δουλειά του Μπακασέτα δεν είναι να κατεβαίνει στο 6 και να ψάχνει με μεγάλες τους συμπαίκτες του. Η δουλειά του και η καλύτερη αξιοποίησή του είναι εκεί λίγο έξω από την περιοχή. Είτε με ένα σουτ να σκοράρει και να ξεκλειδώσει ένα ματς, είτε με μία πάσα να δώσει ασίστ και να σκοράρει η ομάδα. Στην Εθνική έχει βρει ρόλο, στον Παναθηναϊκό όχι ακόμα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την σεζόν, που έρχεται. Ακόμα και έτσι, όμως, πάσες για γκολ στον Παναθηναϊκό δίνει ο Μπάκα απλά η μπάλα δεν μπαίνει μέσα και το ξεχνάμε. Από τα δικά του πόδια έγιναν οι μεγάλες ευκαιρίες με τον Τζούρισιτς(2) και τον Τουμπά στην Γλασκώβη. Αν είχε μπει ένα από τα τρία ίσως να είχε πάρει την πρόκριση ο Παναθηναϊκός και να λέγαμε για ασίστ, που έδωσε. Στο ΟΑΚΑ με την Ρέιντζερς η ωραία πάσα του έγινε ασίστ και ο Τζούρισιτς σκόραρε.

Με την Σαχτάρ ο Μπακασέτας είχε τραυματισμό και δεν έπαιξε με την Σάμσουνσπορ, από τα δικά του πόδια και ένα πολύ καλό χτύπημα φάουλ έγινε η μεγάλη ευκαιρία του Τουμπά στο ΟΑΚΑ και στην Τουρκία πάλι από δική του πάσα ο Κυριακόπουλος έχασε μεγάλη ευκαιρία.

Φυσικά ο Μπακασέτας μέχρι τώρα στον Παναθηναϊκό δεν έχει βγάλει τον καλύτερό του εαυτό. Εχει πολύ καλές στιγμές, αλλά ακόμα δεν έχουμε δει τον Μπάκα των πρώτων έξι μηνών στον Παναθηναϊκό, η τον Μπάκα της Εθνικής. Αυτό είναι δουλειά του Παναθηναϊκού να πάρει το καλύτερο που μπορεί από τον αρχηγό του. Και αυτό θα γίνει μόνο αν αρχίζει και παίζει συνδυαστικά επιθετικά η ομάδα και δεν πάει περισσότερο στην ατομική ενέργεια και στην μεγαλύτερη ελευθερία. Και δεν είναι μόνο ο Μπάκα. Από τους μεσοεπιθετικούς του ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάρει ούτε το 30% αυτών που μπορούν.

Αντίθετα η αμυντική λειτουργία της ομάδας είναι άψογη και για αυτό οι αμυντικογενείς παίκτες παίζουν εξαιρετικά και αμέσως φάνηκαν. Στο επιθετικό κομμάτι ένας παίκτης, που θα παίξει ρόλο για τη νέα σεζόν, μία μεταγραφή -κλειδί είναι ο Ταμπόρδα.

Το λέω αυτό, διότι ο Ταμπόρδα παίρνει την θέση του Ουναί(που και ο ίδιος δήλωσε, ότι επιθυμούσε να συνεχίσει στην Ισπανία σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα). Κατ’αρχάς να πω κάτι. Άλλος παίκτης ο Ουναί, άλλος ο Ταμπόρδα. Ο Ουναί έκανε μαγικά με την μπάλα και με μία ενέργειά του ξεκλείδωνε ένα ματς, αλλά ήταν με τις μέρες του. Μπορεί σε ένα ματς να τον έψαχνες να τον βρεις στο γήπεδο και ξαφνικά να έκανε μία ενέργεια, ενώ όταν χανόταν η μπάλα δεν πολυσυμμετείχε τις περισσότερες φορές ανασταλτικά.

Ο Ταμπόρδα είναι άλλου στιλ παίκτης. Δεν είναι αυτός, που θα περάσει 3-4 παίκτες και θα σκοράρει. Από τις πρώτες του προπονήσεις στο Κορωπί το πρώτο στοιχείο που όλοι βλέπουν είναι ότι ψάχνει τις συνεργασίες. Θέλει να δίνει τον μπάλα να φεύγει στον χώρο και να την ξαναπαίρνει γρήγορα. Δεν του αρέσει να κρατάει πολύ την μπάλα, και μόλις έρθει στα πόδια του έχει αποφασίσει που θα την δώσει . Είναι γρήγορος με την μπάλα στα πρώτα μέτρα και ψάχνει την κάθετη πάσα. Αν χρειαστεί θα την κάνει την ποδιά του, διότι έχει υψηλή τεχνική, αλλά περισσότερο είναι μέσος, που ψάχνει τις συνεργασίες με στόχο να ανοίγει τις άμυνες.

Ένα άλλο στοιχείο του είναι, ότι όταν χάσει την μπάλα η ομάδα του, θα τρέξει να κάνει ανάκτηση, θα συμμετέχει ανασταλτικά. Αργεντίνος παίκτης, με ψυχή, καρδιά αυτό είναι ο Ταμπόρδα, για αυτό και έχουν λατρέψει τους Αργεντίνους οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Έρχεται στα 24 του μετά από μία χρονιά που βοήθησε πολύ μία όχι τοπ ομάδα, την Πλατένσε να πάρει το πρωτάθλημα. Προέρχεται από την Μπόκα και αυτό δείχνει την ποιότητά του. Τα υπόλοιπα στο γήπεδο. Και το κυριότερο ; Μακάρι να έχει άμεση προσαρμογή, όπως ο Εκι και όχι την αργή προσαρμογή του Μπορέλι…

*Έστω και τώρα μόνο για το ελληνικό πρωτάθλημα πρέπει ο Παναθηναϊκός να πάρει έναν ακόμα παίκτη στο 8, για να είναι καλυμμένος αν δεν του βγει ο Ρενάτο. Εξάλλου πρώτος στόχος είναι το πρωτάθλημα.