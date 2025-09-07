Φιλική νίκη για τους Παίδες του Ολυμπιακού

Συνεχίζεται η προετοιμασία της ομάδας Παίδων του Ολυμπιακού ενόψει της νέας σεζόν με τους «ερυθρόλευκους» να πετυχαίνουν ακόμα μία νίκη στα φιλικά.

Αυτή τη φορά η ομάδα του Τάσου Πάντου επιβλήθηκε του Θριάμβου Αθηνών με σκορ 3-0 σε παιχνίδι που έγινε στον Κορυδαλλό.

Το σκορ για την ομάδα του Πειραιά άνοιξε στο 8ο λεπτό ο Αθανασόπουλος έπειτα από ασίστ του Ζώχιου, ενώ το 2-0 για τον Ολυμπιακό σημείωσε και πάλι ο ίδιος παίκτης αυτή τη φορά εκμεταλλευόμενος την ασίστ του Τζόλη στο 56′.

Το τελικό 3-0 για τους «ερυθρόλευκους» διαμόρφωσε ο Φλέγκας στο 65′ μετά από ασίστ του Σαϊτάνη.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Τ. Πάντος): Ζαρακάς, Στρωματιάς, Σπυρόπουλος, Ποντικάκης, Μπέτσικας, Ζώχιος, Βουρεξάκης, Αθανασόπουλος, Τζόλης, Κυριακού, ενώ αγωνίστηκαν και οι: Κολλιός, Τσαμπέλης, Μούτας, Λεοβάρης, Βίδαλης, Μερεμετσάκης, Σαϊτάνης, Τριανταφυλλίδης, Βασιλόπουλος, Φλέγκας, Ζαχάκης, Τσαβούρογλου.