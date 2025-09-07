Ρεάλ Μαδρίτης: Πλησιάζει η επιστροφή του Μπέλινγχαμ

Η επιστροφή του Τζουντ Μπέλινγχαμ στη Ρεάλ Μαδρίτης γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρη.

Μετά από 54 ημέρες απουσίας λόγω της χειρουργικής επέμβασης στον αριστερό ώμο, ο Τζουντ Μπέλινγχαμ θα αρχίσει να εντείνει την προπόνηση με την μπάλα στο γήπεδο αυτή την εβδομάδα και θα μπορούσε ακόμη και να ξαναρχίσει εν μέρει την προπόνηση με την ομάδα ήδη από τη Δευτέρα, αναφέρει η εφημερίδα Marca.

Η ανάρρωσή του, η οποία αρχικά εκτιμήθηκε σε τρεις μήνες, προχωρά πολύ καλά, σε σημείο που οι γιατροί μερικές φορές έπρεπε να περιορίσουν την προθυμία του να επιστρέψει νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Παρά την ενθαρρυντική πρόοδο, ωστόσο, ο σύλλογος παραμένει επιφυλακτικός και προτιμά μια προσέγγιση «μηδενικού κινδύνου» για να διασφαλίσει την 100% επιστροφή του παίκτη.

Αρχικά προγραμματισμένη για τα μέσα Οκτωβρίου, η επιστροφή του θα μπορούσε να επισπευσθεί ελαφρώς αλλά χωρίς βιασύνη, για να αποφευχθεί οποιαδήποτε υποτροπή.

Ο Μπέλινγχαμ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση τον Ιούλιο, μια εβδομάδα μετά τον αποκλεισμό της Ρεάλ Μαδρίτης από το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που αντιμετώπιζε από την πρώτη του σεζόν στην ομάδα.

Η επιστροφή του θα είναι ένα εξαιρετικά νέο για τον Τσάμπι Αλόνσο, σε μια εποχή που οι αγώνες του Champions League αυξάνουν το αγωνιστικό πρόγραμμα των «Μερένχες».