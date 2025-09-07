Παναθηναϊκός: Η επίσκεψη του μικρού Κωνσταντίνου στο Κορωπί (vid)

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε την ευχή του μικρού Κωνσταντίνου, που δίνει τη δική του γενναία μάχη.

Σε μια πολύ όμορφη πράξη προχώρησε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, καθώς πραγματοποίησε την ευχή ενός μικρού παιδιού που δίνει μάχη με τον καρκίνο. Το Τριφύλλι φιλοξένησε το Κορωπί τον Κωνσταντίνο, κάνοντας το όνειρό του πραγματικότητα. Ο μικρός φωτογραφήθηκε με τους παίκτες της αγαπημένης του ομάδας, πήρε δώρα και πέρασε πολύ καλά.

Μάλιστα, φορώντας αρχικά φανέλα του Φώτη Ιωαννίδη, και μετά μία με το δικό του όνομα, έκανε και τα κόλπα του στο γήπεδο.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ:

Ο μικρός Κωνσταντίνος, που δίνει τη δική του γενναία μάχη, πραγματοποίησε το όνειρό του να βρεθεί δίπλα στους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. 💚

Η αγάπη για το Τριφύλλι ενώνει, δίνει δύναμη και ελπίδα! ☘️⚽



