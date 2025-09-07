Φιλικό τεστ για ΟΦΗ και Χανιά στο ΒΑΚ

Ένα χρήσιμο φιλικό παιχνίδι θα διεξαχθεί το απόγευμα στο Βαρδινογιάννειο, με τον ΟΦΗ να υποδέχεται τα Χανιά.

Ο ΟΦΗ θα υποδεχτεί τα Χανιά σήμερα στις 18:00 στο ΒΑΚ, σε ένα φιλικό ματς για χρήσιμα συμπεράσματα.

Για την ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς αποτελεί μια δυνατή πρόβα πριν την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ, ενώ για τους «μπλε» είναι το τελευταίο τεστ πριν από την πρεμιέρα τους στη Super League 2.

Ο ΟΦΗ, που μπαίνει ξανά σε ρυθμούς πρωταθλήματος από την επόμενη Κυριακή απέναντι στον «Δικέφαλο του Βορρά», θέλει να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση και να δοκιμάσει σχήματα και παίκτες ενόψει της συνέχειας.

Από την άλλη πλευρά, τα Χανιά έχουν μπει στην τελική ευθεία για την έναρξη της Super League 2, περιμένοντας τον ορισμό του πρώτου τους αγώνα με την Ελλάς Σύρου.

Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 18:00 και, όπως ανακοίνωσε η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ, θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

