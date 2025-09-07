Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Με αυτόν τον αριθμό στην πλάτη θα αγωνίζεται ο Ιωαννίδης

Νέο ξεκίνημα κάνει στην Πορτογαλία ο Φώτης Ιωαννίδης και θα αγωνίζεται με νέο αριθμό φανέλας.

Γνωστός έγινε ο αριθμός φανέλας που θα φορά στη Σπόρτινγκ ο Φώτης Ιωαννίδης, καθώς δεν είχε ανακοινωθεί στην παρουσίασή του.

Ο 25χρονος επιθετικός θα αγωνίζεται με τη φανέλα που φέρει τον αριθμό 89, όπως προκύπτει τόσο από την επίσημη ιστοσελίδα της Primeira Liga όσο και από τη λίστα των «λιονταριών» που κατατέθηκε στην UEFA.

Ο Ιωαννίδης αναγκάστηκε να επιλέξει νέο αριθμό, καθώς το «7» ανήκει στον Τζεοβάνι Κουέντα, ενώ το «27» που έχει φορέσει στο παρελθόν το έχει ο Άλισον Σάντος. Παράλληλα, ούτε το «8» που χρησιμοποιεί στην Εθνική Ελλάδας ήταν διαθέσιμο, αφού το διατηρεί ο Πέδρο Γκονσάλβες.

