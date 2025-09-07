Τούχελ: «Να αποδείξουμε ότι είμαστε μια δυνατή ομάδα στο σωστό δρόμο»

Ο Τούχελ αναγνώρισε ότι η δευτεραθλήτρια του Euro 2024 πρέπει να ανέβει αγωνιστικά εναντίον της Σερβίας

Ο προπονητής της Εθνικής Αγγλίας, Τόμας Τούχελ, κάλεσε την ομάδα του να κάνει μια πειστική εμφάνιση καθώς προετοιμάζεται να τεθεί αντιμέτωπος με τη Σερβία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου την Τρίτη στο Βελιγράδι, μετά από μια «φτωχή» νίκη (2-0) επί της Ανδόρας.

«Περιμένουμε ένα πολύ συναισθηματικό στάδιο, περιμένουμε ένα συναισθηματικά φορτισμένο πλήθος. Περιμένουμε ίσως, ναι, να προσαρμοστούμε στις περιστάσεις. Δεν ξέρουμε πώς είναι το γήπεδο. Μετά, θα αντιμετωπίσουμε μια άψογη σωματικά ομάδα. Έχουν υψηλή ποιότητα στην επίθεση οπότε παίζουν πολύ άμεσα και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό και να προσαρμοστούμε στις περιστάσεις, να προσαρμοστούμε στον αντίπαλο και στη συνέχεια να αποδείξουμε ότι είμαστε μια δυνατή ομάδα στο σωστό δρόμο».

Παρά την μη πειστική εμφάνιση εναντίον της Ανδόρας, η Αγγλία παραμένει επικεφαλής του ομίλου της με 12 βαθμούς σε τέσσερις αγώνες, καθώς διεκδικεί την πρόκριση για τους τελικούς της επόμενης χρονιάς. Η Σερβία είναι δεύτερη με επτά βαθμούς σε τρεις αγώνες.