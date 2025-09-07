Ο Κυριακάτικος Τύπος αναλύει την επιτυχία της Εθνικής του Γιοβάνοβιτς, το παιχνίδι της «γαλανόλευκης» με τον Γιάννη, αλλά και την ενίσχυση του Big 4.

Διαβάστε παρακάτω αποσπάσματα από την αρθρογραφία αθλητικών εφημερίδων και του διαδικτύου...

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΙΓΚΙΡΗΣ - LIVE SPORT

Δεν είναι μόνο η διάθεση. Είναι και το πλούσιο ταλέντο αυτής της φουρνιάς που εύλογα συνοδεύεται και με αλλαγή του στιλ. Η διαφορά της Εθνικής του Ιβάν σε σύγκριση με άλλες εποχές είναι ότι παίζει (ελκυστικό) ποδόσφαιρο. Δεν είναι μοναδικός σκοπός να κρατήσει το μηδέν στην άμυνα και «ένα γκολ σε μία ή δύο φάσεις το πολύ θα μπει». Η Γαλανόλευκη μαθαίνει να παίζει με με γάλα ποσοστά κατοχής, δεν της αρέσει να περιμένει, αλλά πρώτα εκείνη θέλει να δημιουργήσει και δεν φοβάται να κάνει πολλές ευκαιρίες. Και αυτό ικανοποιεί απόλυτα τον κόσμο. Γεμάτο γήπεδο με Λευκορωσία, δεδομένα γεμάτο και αύριο με Δανία.

Όταν το πόδι δεν ξεκόλλησε από το γκάζι στο δαιμονιώδες προχθεσινό πρώτο ημίχρονο, η Εθνική είχε 31 επιθέσεις, 20 τελικές εκ των οποίων οι δέκα και προχθές με τη Λευκορωσία ή στο τέρμα. Και αυτό δεν ήταν αποτέλεσμα μόνο της δυναμικότητας του αντιπάλου. Ορθώς είπε ο Ιβάν ότι εκεί που είναι η Λευκορωσία βρισκόταν η Εθνική για όσους ξέχασαν το (όχι και τόσο μακρινό) παρελθόν. Αν υπολογίσουμε το ματς στη Σκωτία, τα δύο φιλικά στην Κρήτη και προχθές με τη Λευκορωσία η Εθνική έχει βάλει 16 γκολ. Τέσσερα ανά αγώνα μέσο όρο. Με τέτοιους αριθμούς, τι άλλο μπορείς να πεις; Όλοι βλέπουν ότι κάτι μεγάλο χτίζεται, αρκεί να μείνουν άπαντες Γαλανόλευκοι προσγειωμένοι στο έδαφος.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΑΚΗΣ - SPORTDAY

Η Εθνική προετοιμάζεται για μια κρίσιμη αναμέτρηση απέναντι στη Δανία, το βράδυ της Δευτέρας. Η αντίπαλος της στην Αθήνα, πληγωμένη αλλά διψασμένη για αντίδραση, μετά την απογοητευτική ισοπαλία με τη Σκωτία (0-0). Οι Σκανδιναβοί, παρά την ποιοτική τους σύνθεση και την εμπειρία σε μεγάλες διοργανώσεις, δεν κατάφεραν να αποδώσουν τα αναμενόμενα, γεγονός που έχει ανεβάσει την πίεση εντός και εκτός αποδυτηρίων. Από τακτικής πλευράς, η Δανία είναι μια ομάδα με ξεκάθαρη ταυτότητα: βασίζεται στην κατοχή της μπάλας, την πειθαρχημένη ανάπτυξη από τα χαφ και την προσπάθεια επιβολής ρυθμού μέσω συνεχούς κυκλοφορίας. Ο άξονας αποτελεί το δυνατό τους σημείο, με παίκτες που διαθέτουν καλή τεχνική κατάρτιση και φυσική κατάσταση. Παρόλα αυτά, εντοπίζεται μια εμφανής δυσκολία στη δημιουργία καθαρών ευκαιριών στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, κάτι που φάνηκε ξεκάθαρα και απέναντι στη Σκωτία.

Η απουσία του ηγέτη της μεσαίας γραμμής, Κρίστιαν Έρικσεν, έχει αφήσει εμφανές κενό στη δημιουργία, ενώ η επιθετική τουςγραμμή φαίνεται να δυσκολεύεται να μετατρέψει την υπεροχή σε ουσία. Η Δανία μπορεί να κυριαρχεί στη ροή του αγώνα, αλλά της λείπει το "δάγκωμα" στην επίθεση. Παράλληλα, όταν δεχτεί πίεση, εμφανίζει ρωγμές στα άκρα της άμυνας και αργές επιστροφές. Η Εθνική μας θα πρέπει να διαχειριστεί έναν αντίπαλο που έρχεται με τραύματα αλλά και έντονα κίνητρα. Η Δανία δεν παύει να είναι ένα "πληγωμένο θηρίο" αποφασισμένο και ικανό να αντιδράσει. Η ψυχολογία θα παίξει καθοριστικό ρόλο, με τους Δανούς να ψάχνουν μια πειστική απάντηση και την Ελλάδα να καλείται να σταθεί με πειθαρχία και τόλμη απέναντι σε έναν ποιοτικό αλλά ευάλωτο αντίπαλο.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ - ΦΩΣ

Οι Ισραηλινοί μιλούν, φέρονται και γνωρίζουν πως είναι το αουτσάιντερ της αναμέτρησης. Ενδόμυχα πιστεύουν ότι μπορούν να νικήσουν την Εθνική. Κάθε ομάδα, άλλωστε, που έχει νικήσει την -έστω και ελλιπή- Γαλλία δικαιούται να έχει φιλοδοξίες νίκης απέναντι σε κάθε αντίπαλο. Ειδικά όταν στο ρόστερ της περιλαμβάνονται σπουδαίοι παίκτες, με προεξάρχοντα τον Ντένι Άβντιγια. Τον μοναδικό μαζί με τον Λούκα Ντόντσιτς που έχει έχει σκοράρει πάνω από 20 πόντους σε καθένα από τα πέντε παιχνίδια έως τώρα στη διοργάνωση. Θα το είχε κάνει και ο Γιάννης, εννοείται, εάν είχε αγωνιστεί και στα πέντε ματς.

Η Εθνική είναι μια σπουδαία ομάδα με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και αυτό το γνωρίζαμε πριν από το τουρνουά της Κύπρου, κάνει... προεργασία για τη συνέχεια, αλλά αγγίζει και τα όρια του γραφικού ταυτόχρονα το ξέρουμε πριν από τις μάχες της Λετονίας και θα το λέμε και μετά τη λήξη του Ευρωμπάσκετ, όποια και αν είναι η έκβαση. Είναι μια πολύ δυνατή ομάδα επειδή έχει τον σούπερ σταρ του ΝΒΑ και επειδή με τη δική του παρουσία βελτιώνεται το παιχνίδι όλων. Όχι ότι παίκτες σαν τον Παπανικολάου, τον Σλούκα, τον Ντόρσεϊ και αρκετούς άλλους δεν θα μπορούσαν να κάνουν αξιόλογη πορεία στη διοργάνωση καθοδηγώντας στο παρκέ, με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο, ολόκληρη την ομάδα. Αλλά ας μην κρυβόμαστε και ας μην επαναλαμβανόμαστε. Δεν θα ήταν το ίδιο, ευτυχώς δεν είναι το ίδιο.

ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠΟΣ – ΩΡΑ

Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό ότι μέσα σε χρόνο-ρεκόρ, ο Νίκολιτς έχει κερδίσει πολλούς πόντους εμπιστοσύνης από κάθε νοήμονα, που έχει μάτια και βλέπει και μυαλό και καταλαβαίνει. Το αν εμένα μου προκαλεί απορία το γιατί έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας ο Γιόνσον ή σε κάποιον άλλον ο Οντουμπάτζο ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, δεν έχει καμία σημασία. Ο Σέρβος κόουτς έχει αποδείξει ότι είναι 100% δίκαιος, αλλά και έχει δικαιωθεί ήδη με κάθε επιλογή του.

Το ίδιο ισχύει και για τις μεταγραφές. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει η μία ακόμα κίνηση που αφορά στον έναν επιθετικό, ώστε όλα του τα «θέλω» να έχουν ικανοποιηθεί απόλυτα. Από εκεί και πέρα, πάντα υπάρχει περιθώριο για βελτίωση και για εξέλιξη σε κάθε θέση. Και πάντα ο καθένας από εμάς θα ήθελε και το «κάτι παραπάνω» στις μεταγραφές. Σημασία έχει τι βλέπει και τι πιστεύει ο Νίκολιτς. Και προφανώς αυτό που βλέπει είναι ότι με το υλικό που έχει και το οποίο έφτιαξε την ευρωπαϊκή του λίστα, θα είναι καλυμμένος για να πετύχει και να συνεχίσει η ομάδα και μετά τον Δεκέμβριο.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ - REAL NEWS

Εντυπωσιακό ήταν για τις ομάδες του Big 4 το φινάλε των μεταγραφών, με παίκτες που έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν στην Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕκ γέμισαν τα οπλοστάσια τους και ετοιμάζονται για το καλύτερο δυνατό στους ομίλους των τριών διοργανώσεων της UEFA. Οι "ερυθρόλευκοι" τρέλαναν τους οπαδούς τους με την απόκτηση του Ποντένσε. Ο Πορτογάλος είναι ο αγαπημένος της κόκκινης εξέδρας και η τρίτη επιστροφή του στην ομάδα από τη μία έχει σκορπίσει θύελλα ενθουσιασμού και από την άλλη ανεβάζει επίπεδο τον Ολυμπιακό. Ο Μεντιλίμπαρ έχει πλέον πολλές λύσεις από τα άκρα, μαζί με τους Στρεφέτσα, Ζέλσον, Πνευμονίδη και το ίδιο ισχύει στις θέσεις των επιθετικών με την προσθήκη του Ταρέμι. Ο ΠΑΟΚ κάλυψε τις θέσεις του στόπερ και του χαφ με δύο Ιταλούς, τον Βολιάκο και τον Μπιάνκο, δανεικούς από την Τζένοα και τη Φιορεντίνα, αντίστοιχα. Ο Λουτσέσκου θα ήθελε ακόμη έναν σέντερ φορ και ίσως αποκτηθεί για τις εγχώριες διοργανώσεις.

Ο Παναθηναϊκός θα παρουσιαστεί τελείως αλλαγμένος σε σχέση με την περσινή χρονιά. Η άμυνα αλλάζει ολοκληρωτικά. Γκολκίπερ ο Λαφόν, δεξιά ο Καλάμπρια, αριστερά ο Κυριακόπουλος και δίδυμο στα στόπερ οι Πάλμερ - Μπράουν, Τουμπά. Τριάδα στο κέντρο με Τσιριβέγια, Ρενάτο Σάντσες και Ταμπόρδα και επιθετική τριπλέτα Ντέσερς, Πελίστρο ή Τετέ και Τζούριτσιτς. Οι καινούριοι ποδοσφαιριστές είναι οκτώ με εννέα, οπότε λογικά οι "πράσινοι" θα χρειαστούν τον χρόνο τους να δέσουν ως ομάδα. Τον συμπατριώτη του Γκρούγιτς επέλεξε ο Νίκολιτς, πιστεύοντας ότι θα κάνει τη ιαφορά στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Νίκολιτς πάντως είναι αισιόδοξος και εκτιμά ότι η ομάδα του θα παίξει ακόμα καλύτερο ποδόσφαιρο. Μεσοεπιθετικά υπάρχουν πολλές λύσεις με τους Μαρίν, Πινέδα, Μάνταλο, Περέιρα, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά, Ελίασον, Κουτέσα. Το μεγάλο στοίχημα είναι το πως θα εμφανιστούν ο Γιόβιτς, αλλά και ο Γκρούγιτς, που έχει ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς.

