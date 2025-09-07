Η αποκάλυψη του Ρομάνο: «Έτσι ξέρω τα πάντα για τις μεταγραφές»

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο είναι ο πιο γνωστός δημοσιογράφος για μεταγραφές και ο ίδιος αποκάλυψε τα μυστικά του.

Στις περιόδους των μεταγραφών, ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο είναι ο δημοσιογράφος που περιμένουν όλοι για τις εξελίξεις. Ακολουθείται πιστά από 50 εκατομμύρια φιλάθλους, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με τους λογαριασμούς του για να μαθαίνουν από πρώτο χέρι ό,τι ενδιαφέρον προκύπτει στη μεταγραφική αγορά.

Ο 32χρονος Ιταλός δημοσιογράφος αποκάλυψε τον τρόπο που μαθαίνει τα πάντα που αφορούν σε μεταγραφικές υποθέσεις. Όπως ανέφερε ο ίδιος, μία από τις βασικές του πηγές, είναι οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές.

«Πολλοί ποδοσφαιριστές μου στέλνουν μηνύματα ή πολλές φορές τους στέλνω εγώ για να μάθω πληροφορίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα μου πουν: 'Σε παρακαλώ, μπορείς να πεις κάτι για μένα επειδή θέλω να φύγω από την ομάδα'», τόνισε ο Ρομάνο.

