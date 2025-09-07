Διπλό πλήγμα για την εθνική Γαλλίας και την Παρί

Οι Ντεμπελέ και Ντουέ τραυματίστηκαν και θα λείψουν τόσο από την εθνική Γαλλίας, όσο και την Παρί.

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ θα μείνει εκτός δράσης για περίπου έξι εβδομάδες λόγω τραυματισμού στον οπίσθιο μηριαίο, ενώ ο Ντεζιρέ Ντουέ θα λείψει για περίπου τέσσερις εβδομάδες λόγω προβλήματος στη γάμπα, ανακοίνωσαν οι πρωταθλητές Ευρώπης.

Οι επιθετικοί άσοι της Παρί Σεν Ζερμέν υπέστησαν τους τραυματισμούς στη διάρκεια της νίκης της Γαλλίας με 2-0 επί της Ουκρανίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Πολωνία, την Παρασκευή. Ο Ντουέ αντικαταστάθηκε από τον Ντεμπελέ στο ημίχρονο, μόνο και μόνο για να αποχωρήσει κι εκείνος αργότερα κουτσαίνοντας, στο 81ο λεπτό.

Ο Ντεμπελέ, ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας φέτος, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κατάκτηση του τρεμπλ της Παρί Σεν Ζερμέν την περασμένη σεζόν, η οποία περιλάμβανε τον πρώτο τίτλο του Champions League, τη Ligue 1, το Κύπελλο Γαλλίας και το Σούπερ Καπ Γαλλίας.

Πέτυχε 35 γκολ κι έδωσε 16 ασίστ σε 53 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις για την Παρί Σεν Ζερμέν την περασμένη σεζόν. «Ο Ουσμάν Ντεμπελέ υπέστη σοβαρό τραυματισμό στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο. Αναμένεται να μην είναι διαθέσιμος για περίπου έξι εβδομάδες», ανέφερε η Παρί Σεν Ζερμέν σε ανακοίνωσή της το Σάββατο.

«Ο Ντεζιρέ Ντουέ, ο οποίος επίσης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα, υπέστη διάταση στη δεξιά γάμπα και θα μείνει εκτός για περίπου τέσσερις εβδομάδες».

Η Παρί Σεν Ζερμέν θα αγωνιστεί ξανά όταν θα φιλοξενήσει τη Λανς για τη Λιγκ 1 στις 14 Σεπτεμβρίου, και θα ακολουθήσει η έναρξη της υπεράσπισης του τίτλου του Champions League εναντίον της Αταλάντα τρεις ημέρες αργότερα.

Το φορτωμένο πρόγραμμα του Σεπτεμβρίου περιλαμβάνει επίσης αγώνες πρωταθλήματος εναντίον της Μαρσέιγ και της Οσέρ, πριν από την πολυαναμενόμενη αναμέτρηση του Champions League με την Μπαρτσελόνα, την πρώην ομάδα του Ντεμπελέ, την 1η Οκτωβρίου.

Εν τω μεταξύ, η Γαλλία φιλοξενεί την Ισλανδία για τον Δ΄ όμιλο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, την Τρίτη.

