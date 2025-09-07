Όταν ο Ζαγοράκης έπαιξε στον τελικό του Λιγκ Καπ

Η Εθνική Ελλάδος άλλαξε επίπεδο. Σταδιακά. Από το 2019 μέχρι σήμερα χρειάστηκαν τρεις προπονητές για να μεταβάλλουν την κεντρική φιλοσοφία του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Γράφει ο Κ. Θωμαΐδης.

Πρώτα ο σχολαστικός Φαν Σιπ, μετά ο παθιασμένος Πογέτ και τώρα ο μεθοδικός Γιοβάνοβιτς. Ο Σέρβος τεχνικός ήταν ο μόνος που τόλμησε να βάλει τόσο νέα παιδιά στην ομάδα. Αυτή η ριζική ανανέωση θα σηματοδοτήσει και το μέλλον της Εθνικής.

Όμως αυτές οι αναλύσεις ανήκουν σε άλλους, πιο ειδικούς. Η στήλη θα μείνει σε ένα κορυφαίο ζήτημα που άπτεται της νοοτροπίας ολόκληρου του λαού. Με τις επιτυχίες της η Εθνική άρχισε να μαζεύει κόσμο στις κερκίδες, ακόμη και γυναικόπαιδα, όπως συμβαίνει και με το μπάσκετ. Όμως είναι πολύ δύσκολο να πειστεί ο Ελληνας φίλαθλος να έχει στην προμετωπίδα του την Εθνική και όχι την ομάδα του.

Στην Αγγλία δύσκολα θα βρεις οπαδούς (παρά μόνο χούλιγκαν) που να υποστηρίζουν πρώτα την ομάδα τους και μετά την Εθνική τους. Η αγγλοσαξωνική κουλτούρα εδράζεται στην περηφάνια για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας και πολύ λιγότερο στην καυχησιά για το αγαπημένο σωματείο. Αυτό δεν μπορεί να το αλλάξει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι ζήτημα νοοτροπίας ολόκληρης της κοινωνίας.

Ας δούμε τι μπορούμε να αλλάξουμε, συγκρινόμενοι με τους Βρετανούς. Το 1999 η Λέστερ του Θοδωρή Ζαγοράκη έφτασε στον τελικό του Λιγκ Καπ και αντιμετώπισε την Τότεναμ. Το ματς έγινε στο Γουέμπλεϊ, λίγο πριν κατεδαφιστεί το ιστορικό στάδιο. Αυτομάτως γεννήθηκε η απορία: Ένα τέτοιο κόσμημα γιατί να το κατεδαφίσουν; Πιο απορημένος ο Βρετανός που μας απάντησε: «Μα, είναι γέρικο! Τα γήπεδα πεθαίνουν στα 50 τους»!

Αυτό ήταν το πρώτο μάθημα. Στην Ελλάδα έχουμε στάδια και γήπεδα που είναι αιωνόβια. Και κανείς δεν νοιάζεται για τη σωματική ακεραιότητα των διαγωνιζομένων και των φιλάθλων.

Το δεύτερο μάθημα;

Αποχωρώντας από το Γουέμπλεϊ, στο μετρό του Λονδίνου, συναντήσαμε δύο ώριμους άνδρες που συζητούσαν φιλικά μεταξύ τους. Ο ένας φορούσε τα χρώματα της Τότεναμ και ο άλλος της Λέστερ. Από τη συζήτηση διαπιστώσαμε ότι ο ένας υποστήριζε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ο άλλος τη Λίβερπουλ! Διατυπώσαμε την απορία μας. Πιο απορημένοι οι δύο Βρετανοί ποδοσφαιρόφιλοι: «Κύριε, ήρθαμε με τα χρώματα της γιορτής»!

Δηλαδή παίζουν στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Ατρόμητος – ΟΦΗ (αμήν, και πότε), ένας φίλαθλος του Ολυμπιακού και ένας του Παναθηναϊκού ντύνονται με τα χρώματα των φιναλίστ και πηγαίνουν παρέα στο γήπεδο να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Ούτε σε σενάριο ελληνικής ταινίας επιστημονικής φαντασίας…

Εν κατακλείδι χαιρόμαστε με τη ριζική ανανέωση της Εθνικής, με τη στοχοπροσήλωση της ΕΠΟ και με τον ενθουσιασμό του κόσμου. Όμως αν δεν αλλάξουν οι κοινωνικές δομές στην Ελλάδα, δεν θα αλλάξει και το ποδόσφαιρο.