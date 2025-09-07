Προκριματικά Μουντιάλ: Για την πρώτη τους νίκη μετά το «κάζο» της πρεμιέρας οι Γερμανοί

Να ξεπλύνει την "ντροπή" απέναντι στους Σλοβάκους ψάχνει η Γερμανία, η οποία αντιμετωπίζει την Β. Ιρλανδία - Το σημερινό μενού των αγώνων των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίζονται σήμερα, Κυριακή, τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Γερμανία δεν ξεκίνησε με το δεξί απέναντι στην Σλοβακία και ψάχνει απόψε την ρεβάνς, αυτή τη φορά απέναντι στους Βορειοϊρλανδούς.

Την ίδια ώρα, στην Τουρκία οι γείτονες υποδέχονται τους παντοδύναμους Ισπανούς, έχοντας σχέδια για νίκη - έκπληξη και στοχεύοντας ψηλά.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα:

Γεωργία-Βουλγαρία (16:00)

Βόρεια Μακεδονία-Λιχτενστάιν (19:00)

Λιθουανία-Ολλανδία (19:00)

Βέλγιο-Καζακστάν (21:45)

Γερμανία-Βόρεια Ιρλανδία (21:45)

Λουξεμβούργο-Σλοβακία (21:45)

Πολωνία-Φινλανδία (19:545)

Τουρκία-Ισπανία (21:45)