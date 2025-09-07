«Ολυμπιακός και ΤΣΣΚΑ Μόσχας κάνουν νέα πρόταση για Ζενόν»

Στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό επανέρχεται το όνομα του Κέβιν Ζενόν της Μπόκα Τζούνιορς.

Ο Ολυμπιακός έχει ολοκληρώσει την ενίσχυσή του, μετά και την κατάθεση της ευρωπαϊκής λίστας, ωστόσο στην Αργεντινή επαναφέρουν στο προσκήνιο το ενδιαφέρον του φια τον Κέβιν Ζενόν της Μπόκα Τζούνιορς.

Ο δημοσιογράφος Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα αναφέρει ότι οι «ερυυρόλευκοι», αλλά και η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, είναι δυο ομάδες οι οποίες αναμένεται να καταθέσουν εκ νέου πρόταση στην Μπόκα Τζούνιορς για την απόκτηση του 24χρονου εξτρέμ.

Ωστόσο τονίζεται ότι ο Ζενόν, που έχει να αγωνιστεί για περισσότερο από έναν μήνα με την Μπόκα, δεν έχει πολλές πιθανότητες πλέον να αποχωρήσει από την Αργεντινή και να συνεχίσει αλλού την καριέρα του.

Ο Ολυμπιακός είχε ενδιαφερθεί για τον Ζενόν στις αρχές Αυγούστου, όταν είχε «παγώσει» η υπόθεση του Αντίνο, ωστόσο καλύφθηκε η θέση του εξτρέμ με την απόκτηση του Ποντένσε.