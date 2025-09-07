«Ολυμπιακός και ΤΣΣΚΑ Μόσχας κάνουν νέα πρόταση για Ζενόν»

Ο Ολυμπιακός έχει ολοκληρώσει την ενίσχυσή του, μετά και την κατάθεση της ευρωπαϊκής λίστας, ωστόσο στην Αργεντινή επαναφέρουν στο προσκήνιο το ενδιαφέρον του φια τον Κέβιν Ζενόν της Μπόκα Τζούνιορς.
Ο δημοσιογράφος Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα αναφέρει ότι οι «ερυυρόλευκοι», αλλά και η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, είναι δυο ομάδες οι οποίες αναμένεται να καταθέσουν εκ νέου πρόταση στην Μπόκα Τζούνιορς για την απόκτηση του 24χρονου εξτρέμ.
Ωστόσο τονίζεται ότι ο Ζενόν, που έχει να αγωνιστεί για περισσότερο από έναν μήνα με την Μπόκα, δεν έχει πολλές πιθανότητες πλέον να αποχωρήσει από την Αργεντινή και να συνεχίσει αλλού την καριέρα του.
Ο Ολυμπιακός είχε ενδιαφερθεί για τον Ζενόν στις αρχές Αυγούστου, όταν είχε «παγώσει» η υπόθεση του Αντίνο, ωστόσο καλύφθηκε η θέση του εξτρέμ με την απόκτηση του Ποντένσε.
🚨Kevin Zenón, con chances latentes de emigrar en éste mercado.— Germán García Grova (@GerGarciaGrova) September 7, 2025
👉🏾Desde 🇬🇷 y 🇷🇺 enviaron ofertas por el zurdo que son evaluadas por #Boca.
📌El futbolista no juega hace más de un mes.
📍#olympiacos y #cska son dos equipos que pujan por él. pic.twitter.com/Y4fJsKlElW