Μούστμα - Αδάμ στο SDNA: «Στόχος του ΠΑΟΚ Β είναι τα πλέι οφ»

Στόχοι, πρώτες εμπειρίες και προσαρμογή στον ΠΑΟΚ Β - Κάρελ Μούστμα και Αλέξανδρος Αδάμ «ανοίγουν» τα χαρτιά τους στο SDNA ενόψει της νέας σεζόν στη Super League 2

Ο Εσθονός φορ αποτέλεσε -ίσως- την πιο «ηχηρή» μεταγραφή του Δικεφάλου τη φετινή σεζόν, με τα νούμερά του στη Μπενφίκα να είναι εντυπωσιακά. Πλέον, φοράει τα «ασπρόμαυρα» και βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, στην οποία προσαρμόζεται δια... χειρός Αλέξανδρου Αδάμ, ο οποίος μάλιστα του έμαθε ότι... σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.

Ήρθε στον ΠΑΟΚ από την Πορτογαλία και από την πρώτη στιγμή έχει δείξει τα «διαπιστευτήρια» του. Πως όμως βίωσε ο Εσθονός τα πρώτα του «ασπρόμαυρα» βήματα; «Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι το επίπεδο είναι πολύ καλό, και ακόμα προσπαθώ να προσαρμοστώ στο παιχνίδι, γιατί σε κάθε χώρα το παιχνίδι είναι διαφορετικό. Τα έχω πάει καλά και νομίζω ότι γίνομαι καλύτερος, καθημερινά. Επίσης, νομίζω ότι ο στόχος της ομάδας είναι να προκριθούμε στα πλέι οφ ανόδου».

Ο 20χρονος Έλληνας εξτρέμ βρίσκεται στις ακαδημίες του Δικεφάλου επτά χρόνια, όντας από τους μακροβιότερους στον ΠΑΟΚ Β, «βοηθώντας» τους νεότερους στην προσαρμογή τους: «Σίγουρα, έχουμε σημαντικό ρόλο, παιδιά τα οποία αποτελέσαμε κορμό της περσινής ομάδας. Το πολύ θετικό είναι ότι έρχονται καλά παιδιά που είναι θετικοί στο να πάρουν και να δώσουν πράγματα, οπότε η προσαρμογή τους είναι πολύ εύκολη».

Μία περσινή χρονιά, όπου ο Αλέξανδρος Αδάμ αγωνίστηκε τόσο ως εξτρέμ όσο και ως μπακ. Ποια είναι όμως τελικά η θέση που πιστεύει ότι είναι καλύτερος; «Νομίζω θα δώσω μια πολύ συνηθισμένη απάντηση. Όπου με επιλέξει ο προπονητής, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα να αγωνιστώ και στις δύο θέσεις. Μέχρι στιγμής, αγωνίζομαι δεξί εξτρέμ και μέλλει γενέσθαι».

Ο ΠΑΟΚ αποτελεί για τον Κάρελ Μούστμα κάτι διαφορετικό, κάτι πρωτόγνωρο σαν εμπειρία, ποιοι είναι όμως οι λόγοι που τον έφεραν στον Δικέφαλο και ποιες είναι οι πρώτες του εντυπώσεις από τη Θεσσαλονίκη; «Έψαξα μια νέα ομάδα γιατί ένιωθα ότι έπρεπε να κάνω μια αλλαγή. Βρήκα διαφορετικά επιλογές και μια από τις επιλογές ήταν ο ΠΑΟΚ. Ήξερα τον ΠΑΟΚ πριν έρθω εδώ, επειδή είναι μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα. Όταν παίζεις για μια μεγάλη ομάδα, έχεις πάντα το κίνητρο να βελτιωθείς γιατί υπάρχει πάντα ένα παραπάνω επίπεδο. Επίσης, έλεγξα το Ελληνικό ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή επιλογή για μένα.

Ο καιρός είναι παρόμοιος με της Πορτογαλίας συγκριτικά με της Εσθονίας. Τώρα στην Εσθονία κρυώνεις και σε λίγο θα χιονίσει. Δεν έχω δει τόσο πολύ την πόλη, αλλά όταν έχουμε κάποιες μέρες ρεπό, θέλω να δω κάποια πράγματα με κάποιους συμπαίκτες μου. Είναι μία μικρή σχετικά πόλη, όμορφη, έχει τα πάντα ότι χρειάζεσαι. Για την Ελλάδα είναι δύσκολο να απαντήσω γιατί μόνο στη Θεσσαλονίκη έχω βρεθεί. Μου αρέσει εδώ, νιώθω άνετα και αυτοπεποίθηση εδώ».

Την προηγούμενη σεζόν, ο ΠΑΟΚ Β έκανε τα... εύκολα δύσκολα, αλλά παρέμεινε στην Super League με το στόχο φέτος να είναι διαφορετικός για τον Αλέξανδρο Αδάμ: «Ο στόχος μας δεν ήταν ποτέ ούτε πέρυσι η παραμονή στη κατηγορία. Φέτος στοχεύουμε πολύ ψηλότερα. Σαφώς, θέλουμε να μπούμε όσο το δυνατό πιο εύκολα στη θέση των play off, να μην ανησυχήσουμε καθόλου για οποιοδήποτε υποβιβασμό ή κάτι τέτοιο».