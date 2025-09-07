Φιλική νίκη ο Βόλος επί της Αναγέννησης Καρδίτσας

Ο Βόλος επικράτησε 1-0 της Αναγέννησης Καρδίτσας σε φιλικό παιχνίδι που έγινε στο Δημοτικό στάδιο Καρδίτσας.

Φιλικό για χρήσιμα συμπεράσματα έδωσαν Αναγέννηση Καρδίτσας και Βόλος, με τους «κυανέρυθρους» να επικρατούν 1-0. Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης σημείωσε ο Ασεχνούν στο 2ο λεπτό με απευθείας εκτέλεση φάουλ.

Ο Χουάν Φεράντο προχώρησε σε αρκετές αλλαγές, ώστε να δώσει χρόνο συμμετοχής στους παίκτες εκείνους που δεν βρίσκονταν στα βασικά του πλάνα. Για την ΑΣΑ το ματς ήταν η τελική πρόβα πριν την έναρξη της Super League 2, αφήνονταας καλές εντυπώσεις.

Αναγέννηση Καρδίτσας (Τίμος Καβακάς): Θεοδωρόπουλος (46' Μπαλωμένος), Πεταυράκης (54' Ανδρέου), Λεωνιδόπουλος (77' Μπαλτάς), Μανουσάκης (46' Πολέτο), Ομρανί (54' Ζυγκερίδης), Μπούσης (88' Να'ά), Νοικοκυράκης (65' Νικολιάς), Στίκας (70' Γκόλιας), Κάσσος (46' Τίντε), Γιαξής (54' Μουστακόπουλος), Δούμτσης (65' Κμαγιάλ).

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Γραμματικάκης, Μύγας, Τριανταφύλλου, Λαγωνίδης, Τασιούρας, Γρόσδης, Χουάνπι (30' Τζόκας), Μπουζούκης, Ασεχνούν, Ζαρζάνα, Μακνί.

Στο β' ημίχρονο έπαιξαν οι: Σιαμπάνης, Σόρια, Κάργας, Λάμπρου, Προύντζος, Βαϊνόπουλος, Κύρκος, Χάμουλιτς, Λεγκίσι, Λυκουρίνος, Σαντής και Μαρτίνες.