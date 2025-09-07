Ο Μπρούνο Φερνάντες σκέφτεται την μετακόμιση στην Σαουδική Αραβία το επόμενο καλοκαίρι!

Δημοσίευμα «βόμβα» από την Αγγλία, αναφέρει ότι ο Μπρούνο Φερνάντες είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο να πάρει μεταγραφή σε ομάδα της Σαουδικής Αραβίας το επόμενο καλοκαίρι.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του «TeamTalks», ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, απέρριψε τρεις προτάσεις από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας το φετινό καλοκαίρι, αφού ήθελε να παραμείνει στους «Κόκκινους Διάβολους».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο Φερνάντες, έμεινε στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αφού θέλει να βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2026.

Οι Άγγλοι, ωστόσο αναφέρουν ότι ο Πορτογάλος σταρ θα δεχθεί να μετακομίσει στην Σαουδική Αραβία το επόμενο καλοκαίρι, αν του κατατεθεί ανάλογη πρόταση από αυτές που δέχθηκε από Αλ Αχλί, Αλ Ιτιχάν και Αλ Χιλάλ.