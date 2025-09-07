Τούχελ: «Το ποδόσφαιρο των Εθνικών είναι διαφορετικό από το συλλογικό επίπεδο»

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ σε δηλώσεις του μετά τη νίκη επί της Ανδόρας με 2-0, τόνισε ότι ακόμη μαθαίνει πώς να είναι προπονητής σε Εθνικό επίπεδο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Έχω πολλά να μάθω. Το διεθνές ποδόσφαιρο είναι πολύ διαφορετικό από το ποδόσφαιρο των συλλόγων. Είμαι απολύτως πεπεισμένος ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο.

Έχουμε τρία προπονητικά κέντρα πολύ κοντά μεταξύ τους, για να δείξουμε ότι θα δημιουργήσουμε μια ταυτότητα και θα δούμε ποιος έχει σχέση με ποιον. Μου άρεσε η απόδοση που είχαμε.

Το δεύτερο γκολ ήρθε πολύ αργά για να παίξουμε με την 100% ελευθερία που χρειάζεται για να σκοράρουμε περισσότερα. Δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν τις αξιοποιήσαμε.

Περιμέναμε πολύ για το δεύτερο γκολ, αλλά μετά οι αλλαγές μας έδωσαν ενέργεια και πετύχαμε το δεύτερο γκολ, νιώθοντας πιο ελεύθεροι. Ήταν επίσης ένα μήνυμα προς τον αντίπαλο ότι το παιχνίδι είχε τελειώσει.

Γενικά, είμαι απόλυτα ικανοποιημένος με την προσπάθεια και τη στάση της ομάδας και ήταν μια πολύ καλύτερη εμφάνιση από ό,τι τον Ιούνιο».