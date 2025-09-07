Η εκπληκτική κίνηση του Σαλάχ για να σκοράρει ο Μαρμούς

Ο Μο Σαλάχ έδειξε για ακόμη μια φορά ότι αποτελεί τον ιδανικό συμπαίκτη, προχωρώντας σε μια ξεχωριστή κίνηση.

Η Αίγπυτος επικράτησε με 2-0 της Αιθιοπίας στο πλαίσιο των προκριματικών του Mundial για την ζώνη της Αφρικής, με τον Σαλάχ να ανοίγει το σκορ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 40'

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου η Αίγυπτος κέρδισε και δεύτερο πέναλτι, με τον Σαλάχ να δείχνει ότι είναι ομαδικός παίκτης, αφού έδωσε την μπάλα στον Ομάρ Μαρμούς για την εκτέλεση.

Ο μεσοεπιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι μέχρι και το ματς με την Αιθιοπία δεν είχε καταφέρει να σκοράρει στα προκριματικά του Mundial, με τον Σαλάχ να του δίνει την ευκαιρία, έτσι ο Μαρμούς ευστόχησε και άνοιξε λογαριασμό.