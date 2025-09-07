Ο Γκουαρντιόλα κράτησε τον Σαβίνιο στην Μάντσεστερ Σίτι

Ο Καταλανός τεχνικός έθεσε βέτο στην διοίκηση των «Σίτιζεςν», προκειμένου να μην αποχωρήσει με μεταγραφή ο Βραζιλιάνος εξτρέμ.

Για τον Σαβίνιο υπήρξε έντονο ενδιαφέρον από την Τότεναμ, με την κάτοχο του Europa League, να προσφέρει στην Μάντσεστερ Σίτι, το ποσό των 75 εκατ. λιρών για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Αγγλία, η διοίκηση των «Πολιτών» σκέφτηκε να πουλήσει τον Βραζιλιάνο εξτρέμ, όμως ο Πεπ Γκουαρντιόλα ήταν αρνητικός σε ενδεχόμενη αποχώρηση του Σαβίνιο.

Ο Καταλανός τεχνικός θεωρεί τον νεαρό μεσοεπιθετικό βασικό γρανάζι στα πλάνα του και έθεσε βέτο στην διοίκηση της Σίτι, προκειμένου να μην προχωρήσει η μεταγραφή του Σαβίνιο στην Τότεναμ.