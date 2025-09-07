Γκατούζο: «Ο ύμνος με συγκίνησε, αισθανόμαστε την πίεση αλλά η σκέψη μας είναι μόνο στο Ισραήλ»

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της Ιταλίας, Τζενάρο Γκατούζο μίλησε στα Μέσα για το πως βίωσε το ντεμπούτο του στον πάγκο της ομάδας, το οποίο συνδυάστηκε με νίκη απέναντι στην Εσθονία, αλλά και το επερχόμενο παιχνίδι με το Ισραήλ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Χρειάζεται να ευχαριστήσω τα παιδιά. Κάναμε ένα καλό παιχνίδι. Η ποιότητα υπάρχει. Πρέπει να αναγνωρίσω πως είδαν την υποχρέωση με την απαιτούμενη σοβαρότητα. Εργάζομαι σε ένα υγιές περιβάλλον που μου αρέσει πολύ.

Αγωνιστήκαμε με δύο επιθετικούς. Δεν θα συμβαίνει πάντα, αυτή τη φορά όμως ο αντίπαλος μας το επέτρεψε και λειτούργησε καλά. Ο ύμνος με συγκίνησε. Χαίρομαι που ο κόσμος αγκαλιάζει την ομάδα και τη στηρίζει. Αισθανόμαστε την πίεση για διαδοχικές νίκες, πηγαίνουμε όμως βήμα βήμα. Τώρα στο μυαλό μας υπάρχει πλέον μόνο το Ισραήλ»