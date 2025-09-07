Νέο πλήγμα στην Άρσεναλ: Χάνει τον Σαλίμπα για έναν μήνα!

Ο 24χρονος στόπερ της Άρσεναλ αποχώρησε μόλις στο 5ο λεπτό του ντέρμπι με την Λίβερπουλ με πρόβλημα στον αστράγαλο και τα αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν ότι θα μείνει εκτός για διάστημα 3-4 εβδομάδων.
Έτσι, ο Σαλίμπα αναμένεται να χάσει τα παιχνίδια με Νότιγχαμ, Μπιλμπάο -για το Champions League-, Μάντσεστερ Σίτι, Πορτ Βέιλ -για το League Cup- και Νιούκαστλ.
Ο Γάλλος στόπερ είναι η τρίτη απώλεια της Άρσεναλ την φετινή σεζόν, αφού οι «κανονιέρηδες» έχουν χάσει ήδη με τραυματισμό τον Κάι Χάβερτς και τον Μπουκάγιο Σάκα.