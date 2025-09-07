Ο Ράσφορντ μπήκε σε λίστα με τον θρυλικό Γκάρι Λίνεκερ

Συγκεκριμένα, ο 27χρονος επιθετικός έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία των «Τριών Λιονταριών», που καταγράφει συμμετοχή με την φανέλα της Εθνικής Αγγλίας ως παίκτης της Μπαρτσελόνα.
Ο πρώτος που είχε καταγράψει αυτή την ιδιαίτερη επίδοση, ήταν ο θρυλικός επιθετικός Γκάρι Λίνεκερ, που αγωνίστηκε στους «μπλαουγκράνα» από το 1986 έως το 1989.
2 - Marcus Rashford is just the second ever player to feature for the England men's team while playing his club football for Barcelona, after @GaryLineker from 1986 to 1989. Catalan. pic.twitter.com/MeT32et6Kx— OptaJoe (@OptaJoe) September 6, 2025