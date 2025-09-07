Ο Ράσφορντ μπήκε σε λίστα με τον θρυλικό Γκάρι Λίνεκερ

Ο Μάρκους Ράσφορντ με την συμμετοχή που κατέγραψε στην αναμέτρηση της Αγγλίας με την Ανδόρα, έβαλε το όνομά του σε ένα πολύ κλειστό club ποδοσφαιριστών.

Συγκεκριμένα, ο 27χρονος επιθετικός έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία των «Τριών Λιονταριών», που καταγράφει συμμετοχή με την φανέλα της Εθνικής Αγγλίας ως παίκτης της Μπαρτσελόνα.

Ο πρώτος που είχε καταγράψει αυτή την ιδιαίτερη επίδοση, ήταν ο θρυλικός επιθετικός Γκάρι Λίνεκερ, που αγωνίστηκε στους «μπλαουγκράνα» από το 1986 έως το 1989.