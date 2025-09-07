Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Πιθανότητες επιτυχίας 2%: Η Λίβερπουλ έχει κάθε λόγο να χαμογελάει ξανά... (Vid) 07-09-2025 21:00 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Liverpool F.C. Arsenal F.C. 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Από τους πρωταθλητές Αγγλίας έφυγε το καλοκαίρι ο πιο κομβικός, ίσως, παίκτης τους. Ε, και; «Σε έχουμε ξαναδεί να το κάνεις, πως το λέμε αυτό; Knuckleball;». Άπαντες είχαν μείνει με το στόμα ανοιχτό- και δικαίως. Διαβάστε περισσότερα μ' ένα κλικ στο menshouse.gr Έτσι έριξε τις τιμές στα σούπερ μάρκετ: Έχει τα κότσια η Ελλάδα να πάρει το δραστικό μέτρο της Σερβίας που χτύπησε την ακρίβεια; menshouse.gr Λάουρι Μάρκανεν, το κανόνι της Φινλανδίας: Τι συμβόλαιο έχει ο παικταράς που ξέρανε τη Σερβία menshouse.gr «Είναι ακριβώς όπως την περιέγραφε ο Πλάτωνας»: Οι αποδείξεις του αρχαιολόγου που ισχυρίζεται ότι ανακάλυψε τη Χαμένη Ατλαντίδα menshouse.gr Δημήτρης Χατζηγεωργίου: Γιατί επέστρεψε στις μεταδόσεις στους «16» του φετινού Eurobasket dailymedia.gr Σε νέα θέση: Τι ετοιμάζει με τον Ρενάτο Σάντσες ο Βιτόρια στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό menshouse.gr Παραιτείται ο Αλέξης Τσίπρας instanews.gr Όλα στη φόρα: Ιωάννα Μαλέσκου, τι κορμί είναι αυτό... (pics) dailymedia.gr Νέο κόμμα Σαμαρά: Η απόφαση του Νίκου Δένδια τα φέρνει τούμπα όλα instanews.gr Πιθανότητες επιτυχίας 2%: Η Λίβερπουλ έχει κάθε λόγο να χαμογελάει ξανά... (Vid) SHARE