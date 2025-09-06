Ποντένσε: «Με συναρπάζετε με την αγάπη σας - Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε»

Σε μια δημοσίευση με άκρως ερυθρόλευκο φόντο προχώρησε ο Ντάνιελ Ποντένσε στα social media.

Εδώ και λίγα 24ωρα, ο Ντάνιελ Ποντένσε είναι και πάλι παίκτης του Ολυμπιακού, ενω μάλιστα δέχτηκε θερμή υποδοχή από εκατοντάδες οπαδούς της ομάδας στο αεροδρόμιο. Κάτι το οποίο τον ώθησε να θέλει να εκφράσει εκ νέου, μέσω social media, την ευγνωμοσύνη του.

«Τι μπορώ να πω; Ήταν μια έντονη εβδομάδα. Με συναρπάζετε με τη στήριξή σας, το πάθος και την αγάπη σας για μένα και γι' αυτόν τον τεράστιο σύλλογο! Είμαι τόσο ευγνώμων που είμαι εδώ και σας ευχαριστώ για αυτήν την υποδοχή. Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε».