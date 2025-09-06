Ο Κίβιορ έμαθε από το «X» ότι θα πάει δανεικός στην Πόρτο

Θα μπορούσε να το είχε μάθει από τον μάνατζερ, από την πρώην ομάδα, από τη νέα του ομάδα, έστω από κάποιον εντός του γηπέδου, αλλά όχι. Όλα έγιναν αλλιώς.

Ο Γιάκουμπ Κίβιορ πήγε στην Πόρτο με δανεισμό από την Άρσεναλ τις τελευταίες ημέρες της μεταγραφικής περιόδου αλλά το θέμα δεν είναι εκεί. Ο Πολωνός έμαθε για τη μεταγραφή με τρόπο λίγο ασυνήθιστο.

Ποιός ήταν ο τρόπος; Ο 25χρονος αμυντικός είδε ένα post του Φαμπρίτσιο Ρομάνο να αναφέρει ότι θα βρεθεί στην Πόρτο. Κανείς δεν μπήκε στην διαδικασία να τον ενημερώσει.

«Ήταν δύσκολο να πω αντίο στην Άρσεναλ γιατί δεν ήξερα ότι θα συνέβαινε» ανέφερε ο 25χρονος αμυντικός, που εξήγησε ότι «αν ήξερα εκ των προτέρων, θα είχα χρόνο να προετοιμαστώ. Τις τελευταίες τρεις μέρες εκεί, δεν ήξερα ποια θα ήταν η τελευταία μου.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο ανακοίνωσε "here we go" και άρχισα να λαμβάνω δεκάδες μηνύματα και κλήσεις που με συνέχεραν. Όταν άρχισα να προπονούμαι, οι συμπαίκτες μου είδαν τα τηλέφωνά τους και με ρωτούσαν γιατί φορούσα τη φόρμα αφού είχα κλείσει αλλού».