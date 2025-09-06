Τρέλα για την Εθνική: Οδεύει άμεσα προς sold out το Ελλάδα - Δανία

Μετά το καταιγιστικό 5-1 της Ελλάδας επί της Λευκορωσίας οι φίλαθλοι της γαλανόλευκης ετοιμάζουν sold out εναντίον της Δανίας.

Η Ελλάδα αναμένει την Δανία το βράδυ της Δευτέρας (8/9, 21:45) για το δεύτερο παιχνίδι των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο και επικρατεί «τρέλα» για μια θέση στο γήπεδο.

Για τον πολύ σημαντικό αγώνα με τους Δανούς έχουν απομείνει πλέον μόλις τρεις χιλιάδες εισιτήρια τα οποία είναι θέμα χρόνου να εξαντληθούν.

Σε ότι αφορά την προπόνηση του Σαββάτου , όσοι έπαιξαν στο παιχνίδι της Παρασκευής έκαναν αποθεραπεία και οι υπόλοιποι συνέχισαν κανονικά το πρόγραμμα.

Την Κυριακή η Εθνική θα κάνει κανονικά την προπόνηση της στο Γ. Καραϊσκάκης μια ημέρα πριν τον αγώνα.