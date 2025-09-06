Έγινε... αλλαγή στην αλλαγή με τη Νιγηρία ο Ντέσερς

Ο Σίριλ Ντέσερς αντικατέστησε τον Οσιμέν στο ματς της Νιγηρίας με την Ρουάντα, όμως έγινε και ο ίδιος αλλαγή λίγα λεπτά πριν το φινάλε.

Η Νιγηρία χρειαζόταν μόνο νίκη απέναντι στην Ρουάντα, ώστε να ανέβει στους 10 βαθμούς και να παραμείνει... ζωντανή στην διεκδίκηση ενός εισιτηρίου για το προσεχές Μουντιάλ.

Σε αυτό το κομβικό παιχνίδι, ο Σίριλ Ντέσερς ήταν αρχικά στον πάγκο αλλά «επιστρατεύτηκε» από τον προπονητή του στο 35', λόγω τραυματισμού του Οσιμέν.

Ο έμπειρος επιθετικός του Παναθηναϊκού φαίνεται πάντως πως δεν έπεισε τον ομοσπονδιακό τεχνικό με την εμφάνισή του, αφού στο 87' έφυγε από το γήπεδο για να μπει ο Τροστ-Εκόνγκ, για τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.

Για την ιστορία, οι γηπεδούχοι επικράτησαν με 1-0, χάρη σε γκολ του Αροκοντάρε στο 51'.