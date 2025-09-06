Άνετες νίκες για Πορτογαλία και Αγγλία

Εύκολο απόγευμα είχε η Πορτογαλία εναντίον της Αρμενίας στην έδρα της δεύτερης, καθώς επίσης και η Αγγλία εναντίον της Ανδόρας.

Αρμενία - Πορτογαλία 0-5

Με διάθεση για γκολ και θέαμα ξεκίνησε από νωρίς η Πορτογαλία τον αγώνα, και στο 10' ο Ζοάο Φέλιξ έκανε το 0-1. Έντεκα λεπτά μετά, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έβαλε το όνομα του στους σκόρερ αφού έκανε το 0-2. Στο 32', ο Κανσέλο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-3 το οποίο ήταν και το σκορ του ημιχρόνου.

Το δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο είχε γκολ αμέσως μόλις ξεκίνησε, αφού ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε το 0-4 στο 46'.

Στον πίνακα των σκόρερ προστέθηκε εκ νέου το όνομα του Ζοάο Φέλιξ, ο οποίος έκανε το 0-5 στο 61'.

Οι Πορτογάλοι ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους στα προκριματικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο με τον καλύτερο τρόπο, παίρνοντας μια ευρεία νίκη και τρεις βαθμούς.

Αγγλία - Ανδόρα 2-0

Η Ανδόρα έκανε το δώρο από νωρίς στους Άγγλους, καθώς στο 25' ο Γκαρσία σημείωσε αυτογκόλ και έκανε πιο εύκολη την ζωή του αντιπάλου του.

Το 1-0 ήταν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου, με τους παίκτες της Αγγλίας να έχουν αρκετές ευκαιρία για ένα δεύτερο τέρμα αλλά να μην της αξιοποιούν.

Ο,τι όμως δεν πέτυχε στο πρώτο σαρανταπεντάλεπτο, το έκανε στο δεύτερο, αφού στο 67' ο Ράις έκανε το 2-0 και έδωσε τους τρεις βαθμούς της νίκης στην ομάδα του.