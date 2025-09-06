Ο Κριστιάνο προσπέρασε τον Μέσι!

Με τα δύο γκολ που πέτυχε στην Αρμενία, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφτασε τα 37 τέρματα σε προκριματική φάση Μουντιάλ, ένα περισσότερο από τον Λιονέλ Μέσι!

Με δύο ακόμα γκολ στην Αρμενία, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγραψε ιστορία και πάλι, αφού έφτασε τα 140 με την φανέλα της Εθνικής Πορτογαλίας. Συνάμα, όμως, προσπέρασε και τον Λιονέλ Μέσι στην λίστα των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία των προκριματικών Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο CR7 έφτασε τα 37, ένα περισσότερο από τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος λογικά δεν θα παίξει ξανά σε προκριματική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Πλέον ο Κριστιάνο έχει ως στόχο άλλη μία κορυφή, αφού βρίσκεται δύο τέρματα πίσω από τον παλιό παίκτη του Άρη, Κάρλος Ρουίθ, ο οποίος με την Εθνική Γουατεμάλας μετρά 39 τέρματα σε 47 παιχνίδια προκριματικής φάσης Μουντιάλ.