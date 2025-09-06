Λευκή ισοπαλία ανάμεσα σε Λεβαδειακό και Πανιώνιο

Χωρίς να μπει η μπάλα στα δίχτυα έληξε το φιλικό του Λεβαδειακού εναντίον του Πανιώνιου.

Δίχως νικητή γκολ έληξε το φιλικό παιχνίδι του Λεβαδειακού με τον Πανιώνιο (0-0), σε ένα αγώνα που έδωσε την ευκαιρία στους δύο προπονητές να συμπεράνουν όσα ήθελαν εν μέσω της διακοπής για τις εθνικές ομάδες.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος έδωσε χρόνο συμμετοχής σε όλους τους ποδοσφαιριστές του, ώστε να διατηρήσει την ομάδα του σε αγωνιστικό ρυθμό.

Από την άλλη πλευρά, για τον Πανιώνιο το φιλικό ήταν μια πρόβα τζενεράλε πριν από την έναρξη της Super League 2, όπου οι «πάνθηρες» θέλουν να πρωταγωνιστήσουν και να κυνηγήσουν την επιστροφή τους στην πρώτη κατηγορία.