Κυριακή προς Λάρισα το Κηφισιά - Παναθηναϊκός

Με όλες τις λύσεις εντός Αττικής να απορρίπτονται για διάφορους λόγους, δύο ομάδες της Αθήνας θα κληθούν να ταξιδέψουν 350 χλμ καθώς σύμφωνα με πληροφορίες το ματς οδεύει για Κυριακή 14/09 στη Λάρισα!

Τα παράδοξα της Super League οδηγούν στη Θεσσαλία το παιχνίδι των δύο ομάδων. Ο αγώνας θα γίνει δεδομένα την Κυριακή και κατά πάσα πιθανότητα θα φιλοξενηθεί στο γήπεδο της ΑΕΛ.

Η αναμέτρηση αυτή είναι η μοναδική που δεν έχει ακόμα οριστεί, αφού δεν έχει βρεθεί λύση με την έδρα του συλλόγου των βορείων προαστίων, που έχει προτείνει την «AEL FC Arena».

Αυτή είναι η λύση που έχει προκριθεί και συγκεντρώνει αυτή την στιγμή τις περισσότερες πιθανότητες, αφού τα γήπεδα εντός Αττικής δεν είναι διαθέσιμα για διάφορους λόγους.

Υπενθυμίζουμε πως την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, στις 15:30, θα γίνει Διοικητικό Συμβούλιο της Stoiximan Super League, στο οποίο θα οριστεί το συγκεκριμένο παιχνίδι.