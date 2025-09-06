Όχι άλλος Σμάιχελ!

Ο Πίτερ Σμάιχελ στέρησε το 1997 από την Ελλάδα μία συμμετοχή σε Μουντιάλ και οι Έλληνες διεθνείς καλούνται να πληρώσουν την Δευτέρα τα χρωστούμενα στον γιο του, τον Κάσπερ!

Το θυμάται εκείνο το βράδυ. Είχε μείνει πίσω στο Μάντσεστερ μαζί με την μητέρα του την Μπέντε και την αδερφή του την Σεσίλ. Είχε τελειώσει τα μαθήματα του για το Hulme Hall Grammar School, ένα ιδιωτικό σχολείο για την ελίτ της πόλης και περίμενε να μάθει τα μαντάτα από την Αθήνα.

Ήταν μόλις 6 ετών, όταν ο πατέρας του βοήθησε την Δανία να ανέβει στην κορυφή της Ευρώπης, όμως οι μνήμες του ήταν θολές. Αυτή τη φορά ήταν 12 ετών και ήξερε πολύ καλά τι ήθελε να κάνει στην ζωή του: να μοιάσει στον πατέρα του.

Εκείνο το βράδυ της 11ης Οκτωβρίου του 1997, ο Πίτερ Σμάιχελ έμοιαζε πιο πελώριος από ποτέ. Έμοιαζε με ένα βουνό που έκρυβε, όχι μόνο την εστία, αλλά και το φως των προβολέων του ΟΑΚΑ.

Το «Σπύρος Λούης» ήταν κατάμεστο από άκρη σε άκρη, ο κόσμος ήταν «ψημένος» για την δεύτερη συνεχόμενη συμμετοχή σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το κάζο του 1994 έμοιαζε πολύ μακρινό, η νέα γενιά είχε να επιδείξει βιρτουόζους όπως ο Ντέμης, ο Αλεξανδρής, ο Φρατζέσκος, ο Γεωργάτος αλλά και ξενιτεμένους που έκαναν ήδη θόρυβο στο εξωτερικό όπως ο Μαχλάς, ο Νταμπίζας, ο Τσάρτας, ο Ζαγοράκης, ο Γεωργιάδης, ο Δώνης.

Για να γίνει το μεγάλο ταξίδι προς το Μουντιάλ της Γαλλίας χρειαζόταν ένα τελευταίο βηματάκι. Μία νίκη επί των Δανών. Σε οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα, οι Σκανδιναβοί θα ήταν αυτοί που θα ταξίδευαν στην τελική φάση.

Περίπου 5.000 Ρόλιγκανς έστησαν το δικό τους πάρτι στις εξέδρες, όμως η εμφάνιση της ομάδας του Μπο Γιόχανσον ήταν χλωμή, παθητική.

Η ομάδα του Κώστα Πολυχρονίου έπαιξε τους Δανούς σαν την γάτα με το ποντίκι, ίσως δεν γινόταν να παίξει καλύτερα. Όμως η μπάλα δεν ήθελε να μπει μέσα.

Μία κοντινή κεφαλιά του Νταμπίζα σταμάτησε στο δοκάρι. Ένα καθαρό πέναλτι πάνω στον Ντέμη Νικολαΐδη βαφτίστηκε «επιθετικό φάουλ» από τον Γάλλο… εφευρέτη Ζιλ Βεσιέ, ο οποίος πέρασε από ένα μικρό χειρουργείο την ομάδα του Κώστα Πολυχρονίου, βγάζοντας τους Έλληνες διεθνείς από τα ρούχα τους.

Ακόμα κι έτσι όμως θα μπορούσε να γίνει. Ένα λεπτό πριν συμπληρωθούν τα 90 λεπτά, ήρθε η στιγμή που έμεινε στην ποδοσφαιρική αθανασία.

Ο Μαχλάς κατέβασε με το κεφάλι την γιόμα απελπισίας του Αποστολάκη, κι όχι μόνο αυτό, σημάδεψε το σπριντ του Αλέξη Αλεξανδρή.

Ο Έλληνας επιθετικός βρήκε την μπάλα πάνω στο τρέξιμο και την έστρωσε στο καλό του πόδι του το δεξί, έχοντας εξουδετερώσει κάθε αμυντικό.

Ήταν πια αυτός και ο Σμάιχελ, ένα μπρα-ντε-φερ με έπαθλο ένα εισιτήριο για το Μουντιάλ.

Ο Αλεξανδρής σκέφτηκε να πλασάρει διαγώνια, είχε φτάσει πια πολύ κοντά στην εστία για να κάνει κάτι άλλο. Ο Δανός γίγαντας άπλωσε το τεράστιο κορμί του, άνοιξε τα χέρια σαν κουπιά και με το δεξί του πόδι έσωσε την σίγουρη παραβίαση.

Το «ΟΑΚΑ» πήγε να πέσει από το μακρόσυρτο «αχ», το 0-0 έμεινε ως το τέλος και η παρέα του Μπράιαν Λάουντρουπ έφυγε αλώβητη από το γήπεδο, χάρη στην κλάση του τεράστιου αρχηγού.

Η φάση αυτή έμεινε σαν συλλογικό τραύμα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, η κάθαρση ήρθε πολλά χρόνια αργότερα με την εποποιία του 2004. Μία ευκαιρία που στοίχειωσε την καριέρα του Αλέξη Αλεξανδρή με την γαλανόλευκη και άφησε με το παράπονο μία φουρνιά μεγάλων παικτών που δεν κατάφεραν να γευτούν μία τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι περισσότεροι από τους Έλληνες διεθνείς ανήκουν στην Generation Z ήταν αγέννητοι το 1997. Ξέρουν τον Πίτερ Σμάιχελ μόνο από στιγμιότυπα και βίντεο, όμως την Δευτέρα θα βρουν μπροστά τους, έναν άλλον Σμάιχελ με γάντια, τον γιο του!

Εκείνο το παιχνίδι στο ΟΑΚΑ έκανε τον Κάσπερ Σμάιχελ να θέλει ακόμα περισσότερο να γίνει τερματοφύλακας. Δεν κατάφερε ποτέ να φτάσει τον πατέρα του, αλλά κατάφερε να κάνει την δική του σημαντική διαδρομή στα ευρωπαϊκά γήπεδα και αισίως έχει φτάσει τις 115 συμμετοχές με το δανικό εθνόσημο, 14 λιγότερες από ότι ο father.

Τα έφερε και πάλι έτσι η μοίρα που ένα εισιτήριο Μουντιάλ να κριθεί ενδεχομένως και πάλι σε ένα Ελλάδα-Δανία με τους Σκανδιναβούς να έρχονται και πάλι με έναν Σμάιχελ κάτω από την εστία τους.

Αν το ποδόσφαιρο ξέρει να ξεπληρώνει παλιά ανεξόφλητα γραμμάτια, τότε το βράδυ της Δευτέρας το… Σμαϊχελέικο πρέπει να φύγει με κατεβασμένο το κεφάλι από το «Γεώργιος Καραϊσκάκης»…