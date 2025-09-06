«Πρόταση της Μπεσίκτας στον Ολυμπιακό για τον Γιουσούφ Γιαζίτσι»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία η Μπεσίκτας χτύπησε την πόρτα στον Ολυμπιακό για τον Γιουσούφ Γιαζίτσι.

Ο 28χρονος μεσοεπιθετικός, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2027 με τον Ολυμπιακό, έχει επιστρέψει δυναμικά μετά την ρήξη χιαστού της περσινής σεζόν, όμως έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας.

Σε αυτό φαίνεται πως ποντάρουν οι Τούρκοι και γλυκοκοιτάζουν τον Γιαζίτσι. Μετά τα σενάρια για την Τράμπζονσπορ, υπάρχουν αναφορές και για τη Μπεσίκτας, η οποία δεν ξεκίνησε καλά τη σεζόν και προχώρησε στην απόλυση του Σόλσκιερ.

«Η Μπεσίκτας έκανε πρόταση στον Ολυμπιακό για τον Γιαζίτσι», αναφέρεται στα τουρκικά ΜΜΕ για τον αριστεροπόδαρο παίκτη, που μέχρι στιγμής έχει 3 ματς κι ένα γκολ με τους ερυθρόλευκους.