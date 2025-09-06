Ο Νταν Μπερν αποκάλυψε τι έγινε στο «αντίο» του Αλεξάντερ Ίσακ

Ο Νταν Μπερν έδωσε ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από τη μεταγραφή του Αλεξάντερ Ίσακ από τη Νιούκαστλ στη Λίβερπουλ.

Ο έμπειρος αμυντικός των «Magpies» δεν κρατά καμία κακία προς τον Σουηδό επιθετικό, όμως οι φίλοι της ομάδας μόνο το ίδιο δεν μπορούν να πουν.

Οι οπαδοί της Νιούκαστλ ήταν ήδη εξοργισμένοι με τον Ίσακ πριν ακόμη φύγει την τελευταία ημέρα της μεταγραφικής περιόδου για ένα ποσό-ρεκόρ στη Βρετανία.

Η απόφασή του να μείνει εκτός πρώτης ομάδας ώστε να πιέσει για τη μεταγραφή, στοίχισε πολύτιμους βαθμούς στο πρωτάθλημα και δημιούργησε ένα αρνητικό κλίμα γύρω από τον σύλλογο όλο το καλοκαίρι.

Παρότι ο Ίσακ αποχαιρέτησε τον κόσμο της Νιούκαστλ με ανάρτησή του στα social media, τα λόγια του φάνηκαν σε αρκετούς «κενά», δεδομένης της συμπεριφοράς του πριν την αποχώρηση.

Λίγοι ήταν οι συμπαίκτες του που έστειλαν δημόσια μηνύματα για να τον αποχαιρετήσουν, ωστόσο, όπως αποκάλυψε ο Μπερν, η πραγματικότητα στα αποδυτήρια ήταν διαφορετική.

Ο Άγγλος αμυντικός αποκάλυψε:

«Έστειλε ένα μήνυμα στην ομαδική συνομιλία λέγοντας ότι αποχωρεί και ευχαρίστησε όλους για τις στιγμές που μοιραστήκαμε. Όλοι απαντήσαμε. Όπως είπα όμως, ο Άλεξ πήρε αυτό που ήθελε και τώρα εμείς πρέπει να επικεντρωθούμε σε ό,τι μπορούμε να πετύχουμε με τους παίκτες που έχουμε».