Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της Super League - Τότε ορίζεται το Κηφισιά - Παναθηναϊκός

Η Stoiximan Super League ανακοίνωσε το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής, με το ματς του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά να απουσιάζει. Πότε θα γίνει ο ορισμός.

Η διοργανώτρια αρχή γνωστοποίησε το πρόγραμμα των αναμετρήσεων για την 3η αγωνιστική του Πρωταθλήματος, από το οποίο ωστόσο απουσιάζει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά.

Ο λόγος είναι πως δεν έχει βρεθεί ακόμα άκρη για το γήπεδο που θα φιλοξενήσει το ματς, μιας και το «Ζηρίνειο» δεν πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις και δεν έχει υπάρξει συμφωνία για το ΟΑΚΑ.

Η Κηφισιά πρότεινε ακόμα και την «AEL FC Arena» και όλα αναμένεται να ξεκαθαρίσουν την Τρίτη, αφού τότε (9/9, 15:30) θα λάβει χώρα Διοικητικό Συμβούλιο με αυτό ακριβώς το θέμα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των υπόλοιπων αγώνων:

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός (18:00)

Παναιτωλικός - Βόλος (20:00)

Ατρόμητος - Άρης (20:00)

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Asteras AKTOR - ΑΕΛ (18:00)

Λεβαδειακός - ΑΕΚ (20:00)

ΟΦΗ - ΠΑΟΚ (21:30)